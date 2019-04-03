親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

吳韓會再生變！韓國瑜中午致電延到418 訪美返國再談

彰縣文化局傻眼！列冊追蹤溪州榮民工廠竟被拆光光

宏達電3月營收13.1億元 月增109.98%

2019-04-03 16:26經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

宏達電（2498）今（3）日公告3月合併營收13.1億元，月增109.98%，年減52.64%，累計前三個月合併營收29.4億元，年減66.51%；宏達電第2季預計將有多款VR及5G相關產品開賣，另外還推出無限量吃到飽VR訂閱服務，有助挹注營運的表現。

宏達電在上傳到股市觀測站的營收公告資料中解釋，3月及今年第1季營收較去年同期減少，主要因出貨量減少所造成；宏達電2月營收在沒有新品及工作天數減少下，單月營收僅6.25億元，創上市以來新低，3月工作天數回復正常，推升營收表現。

宏達電第1季在CES、MWC發表多項VR新品，預計在第2季上市，包括Vive Pro Eye、Viveport Infinity、Vive Focus Plus、HTC 5G Hub等將陸續開賣，有助挹注營收表現回溫。

除月硬體產品之外，宏達電全球首創無限量吃到飽的VR訂閱服務VIVEPORT Infinity也正式在台灣上線，每月訂購會費419元或每年3,199元，可享VR內容吃到飽，希望可以擴大在VR領域的發展。

宏達電去年第4季營收41億元，毛利率由前季4.7%增加至8%，是自2017年第4季以來連續四個季度毛利率成長，營業淨損28億元，營業利益率為-68.7%，稅後淨損44億元，每股稅後虧損5.31元。

宏達電去年首季受惠於認列出售Pixel團隊給Google的獲利，單季每股純益25.7元，但去年第2季以後連續3個季度都是虧損，不過全年仍是轉盈，終結連續三年虧損；宏達電去年全年營收237億元，營業毛利5.15億元，稅後純益120億元，每股純益14.72元。

營收宏達電
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

元晶3月營收攀近一年高點 本業獲利有望

2019-04-03 11:58

鼎元新廠 Q3擬試產

2019-04-03 14:46

元晶股價閃亮 本季本業可望獲利

2019-04-03 14:38

上季營收亮眼 信邦創新高

2019-04-03 14:38

阿文師：連假過完留意軋空後的殺多單

2019-04-03 12:17

營運表現優於預期 信邦股價創掛牌新高

2019-04-03 10:54

AMD將推新處理器 祥碩股價率先表態漲逾4%

2019-04-03 09:50

聯詠 今年營收拚增一成

2019-04-02 23:52

大同旗下 尚志又跌停板

2019-04-02 23:52

誠美材 下周起全額交割

2019-04-02 23:52

敦泰車用IDC 有望年底出貨

2019-04-02 23:52

信邦上季業績創新高

2019-04-02 23:52

日月光目標價 外資調升

2019-04-02 23:52

台達電宣布 公開收購取得泰達電42.85%股權

2019-04-02 18:21

跨入醫療有成 佳世達裝營收新引擎

2019-04-02 14:48

扭轉6年虧損 洋華主攻工控應用

2019-04-02 14:48

5G爆發 散熱大軍唱多

2019-04-02 14:40

聯發科P70 傳搶下OPPO新訂單

2019-04-02 14:40

華為、小米新手機有望採MiniLED螢幕 聚積股價攻漲停

2019-04-02 11:57

聯發科P70傳搶下OPPO新訂單 穩住市占率基本盤

2019-04-02 11:50

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35

尚志再吞跌停、每股淨值降為0.84元 外界關注後續營運

2019-04-02 21:39
看更多

熱門文章

股息、殖利率雙高 領漲

2019-04-03 01:10

首例！大飲重訊記者會說不清楚 被證交所要求暫停

2019-04-02 17:32

3理由推升鴻海股價 法人：拉回整理是正面

2019-04-03 10:02

財報未公布 大飲、華電、清惠4月8日起停止買賣

2019-04-02 20:26

日月光目標價 外資調升

2019-04-02 23:52

外資本周來大買超 這檔股票連2天居外資買超冠軍

2019-04-02 17:53

誠美材 下周起全額交割

2019-04-02 23:52

內外資加碼 台股資金行情有影

2019-04-03 01:10

大飲重訊仍交待不清 證交所將裁罰

2019-04-03 09:08

台股十大高價股 洗牌

2019-04-02 23:32

IC設計工具機 超人氣指標股

2019-04-03 00:59

今日台股盤前重點掃描

2019-04-03 07:27

上緯風電材料 打世界盃

2019-04-02 23:52

不讓股東失望 兆豐金股利估1.7元

2019-04-02 23:19

台達電宣布 公開收購取得泰達電42.85%股權

2019-04-02 18:21

兆豐金現金股息上看1.7元 殖利率估定存5倍以上

2019-04-02 23:56

蘋果西打廠商財報不明 最嚴重恐下市

2019-04-03 00:33

同業看問題／大飲產品「一支獨秀」 風險大

2019-04-02 23:20

中裕 3月營收創新高

2019-04-02 23:54

南茂到9月底 擬處分9100張易華電股票

2019-04-02 18:10

朋億 握40億訂單

2019-04-02 23:52

證交所宣布 千興不銹鋼4月8日恢復交易

2019-04-02 22:34

聯詠 今年營收拚增一成

2019-04-02 23:52

4月行情 盯四關鍵

2019-04-03 00:58

阿文師：連假過完留意軋空後的殺多單

2019-04-03 12:17

宏捷科3月營收 月增一成

2019-04-02 18:06

敦泰車用IDC 有望年底出貨

2019-04-02 23:52

比特幣一度攻上5千美元 挖礦股狂歡

2019-04-03 10:31

被動元件領軍 台股漲14.08點收10,704

2019-04-03 13:45

大飲財報難產 8日停牌

2019-04-02 23:26

離岸風電風場將進入開發期 概念股發威

2019-04-03 10:00

和鑫受惠華映訂單移轉效應 股價攻漲停飆二年高點

2019-04-03 11:55

龍邦處分資產 獲利10億

2019-04-02 23:52

大飲股價跌停鎖住 成交36張委賣2,500張

2019-04-03 11:06

大同旗下 尚志又跌停板

2019-04-02 23:52

清明連假來臨 法人估台股震盪機會高

2019-04-03 08:23

台積電、聯發科 四檔靚

2019-04-02 23:39

影／17年來台股大變革 逐筆交易擬真平台上線

2019-04-03 11:52

AMD將推新處理器 祥碩股價率先表態漲逾4%

2019-04-03 09:50

尚志再吞跌停、每股淨值降為0.84元 外界關注後續營運

2019-04-02 21:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top