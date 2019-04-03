宏達電3月營收13.1億元 月增109.98%

2019-04-03 16:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



宏達電（2498）今（3）日公告3月合併營收13.1億元，月增109.98%，年減52.64%，累計前三個月合併營收29.4億元，年減66.51%；宏達電第2季預計將有多款VR及5G相關產品開賣，另外還推出無限量吃到飽VR訂閱服務，有助挹注營運的表現。

宏達電在上傳到股市觀測站的營收公告資料中解釋，3月及今年第1季營收較去年同期減少，主要因出貨量減少所造成；宏達電2月營收在沒有新品及工作天數減少下，單月營收僅6.25億元，創上市以來新低，3月工作天數回復正常，推升營收表現。

宏達電第1季在CES、MWC發表多項VR新品，預計在第2季上市，包括Vive Pro Eye、Viveport Infinity、Vive Focus Plus、HTC 5G Hub等將陸續開賣，有助挹注營收表現回溫。

除月硬體產品之外，宏達電全球首創無限量吃到飽的VR訂閱服務VIVEPORT Infinity也正式在台灣上線，每月訂購會費419元或每年3,199元，可享VR內容吃到飽，希望可以擴大在VR領域的發展。

宏達電去年第4季營收41億元，毛利率由前季4.7%增加至8%，是自2017年第4季以來連續四個季度毛利率成長，營業淨損28億元，營業利益率為-68.7%，稅後淨損44億元，每股稅後虧損5.31元。

宏達電去年首季受惠於認列出售Pixel團隊給Google的獲利，單季每股純益25.7元，但去年第2季以後連續3個季度都是虧損，不過全年仍是轉盈，終結連續三年虧損；宏達電去年全年營收237億元，營業毛利5.15億元，稅後純益120億元，每股純益14.72元。