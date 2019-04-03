元晶3月營收攀近一年高點 本業獲利有望

2019-04-03 11:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



太陽能廠元晶（6443）3月營收持續攀升，單月營收達4.57億元，不僅較上月成長15%，也創下去年四月以來的營收新高，以營收增長的步調來看，該公司推動的著重品質及轉向內銷的策略已顯現成果，該公司本季本業有機會出現獲利表現。

元晶公布3月營收達4.57億元，除較2月成長15%外，年減17%，為去年四月以來的單月營收新高，累計今年第1季營收為12.16億元，季增達20.47%，年減10.82%。

元晶表示，今年第一季受惠於國內太陽電力安裝市場大幅成長，整體需求暢旺外；位於屏東的台灣最大太陽能模組廠，也適時發揮產能與規模經濟優勢。台灣內需市場去年約裝置970.3百萬瓦太陽電力系統，今年裝置量可望成長30%以上，達1,300百萬瓦。

元晶表示，由於政府積極推動太陽電力系統，由於政府支持態度明確，4月底搶裝潮告一段落後，將由大型地面電站需求接棒，包括彰濱工業區、台鹽鹽田區、台糖滯洪池、台東光電區、台電等電站規劃案，未來一年內，台灣的大型電站裝置量可望達到1.5GW以上。

由於看好未來地面電站的增加快速，預期將使得今年淡旺季差別不明顯，同時由於產能足以支應大型地面電站的太陽能模組廠屈指可數，大者恆大的效應將更為明顯。

元晶以減資擺脫累積虧損包袱，並繼續擴大模組廠產能、提升國內市占率，今年在營運擺脫谷底之後，營運有機會在首季出現轉虧為盈表現。