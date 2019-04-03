和鑫受惠華映訂單移轉效應 股價攻漲停飆二年高點

2019-04-03 11:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



華映（2475）因財務問題影響產線生產，產能下滑，市場傳出，華映手上的AMOLED硬屏觸控感測器訂單可能出現移轉，法人看好和鑫（3049）將可望受惠，成為韓面板大廠唯一的台廠供應商，在轉單效應下，第2季產能將呈現滿載，進一步挹注今年營運的成長；和鑫今（3）日股價開高後直攻上漲停鎖死，飆上2017年3月來的高點。

和鑫及華映同是韓國面板大廠AMOLED用觸控感應器供應商，華映現有4.5代、6代各一座，月產能約8～9萬片；和鑫則有一座5.5代廠，月產能約3.3~3.5萬片；在華映因財務問題造成產能下滑的情況下，市場傳出相關訂單有機會移轉到和鑫手上，法人認為，和鑫若獲得轉單，產能利用率可望從第2季開始呈現滿載，成為今年的營運動能。

除了韓廠的訂單之外，和鑫打進中國大陸AMOLED觸控面板供應鏈，在天馬、京東方產能陸續開出下，推升陸系客戶的比重，也將進一步挹注今年營運；和鑫去年第4季每股虧損0.04元，全年稅後純益1.83億元，每股純益0.25元，累計今年前2月營收4.71億元，年減11.37%。

和鑫今日股價強漲，早盤以12.5元開高後一路攻上漲停12.95元，漲停追價買單逾4.4萬張，股價攻上近兩年的高點。