親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

文字直播／客場再戰樂天 王柏融先發挑戰連4場安打

不可輕忽！氣象局：今天或三天內 恐發生規模5餘震

和鑫受惠華映訂單移轉效應 股價攻漲停飆二年高點

2019-04-03 11:55經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

華映（2475）因財務問題影響產線生產，產能下滑，市場傳出，華映手上的AMOLED硬屏觸控感測器訂單可能出現移轉，法人看好和鑫（3049）將可望受惠，成為韓面板大廠唯一的台廠供應商，在轉單效應下，第2季產能將呈現滿載，進一步挹注今年營運的成長；和鑫今（3）日股價開高後直攻上漲停鎖死，飆上2017年3月來的高點。

和鑫及華映同是韓國面板大廠AMOLED用觸控感應器供應商，華映現有4.5代、6代各一座，月產能約8～9萬片；和鑫則有一座5.5代廠，月產能約3.3~3.5萬片；在華映因財務問題造成產能下滑的情況下，市場傳出相關訂單有機會移轉到和鑫手上，法人認為，和鑫若獲得轉單，產能利用率可望從第2季開始呈現滿載，成為今年的營運動能。

除了韓廠的訂單之外，和鑫打進中國大陸AMOLED觸控面板供應鏈，在天馬、京東方產能陸續開出下，推升陸系客戶的比重，也將進一步挹注今年營運；和鑫去年第4季每股虧損0.04元，全年稅後純益1.83億元，每股純益0.25元，累計今年前2月營收4.71億元，年減11.37%。

和鑫今日股價強漲，早盤以12.5元開高後一路攻上漲停12.95元，漲停追價買單逾4.4萬張，股價攻上近兩年的高點。

和鑫觸控面板
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

AMD將推新處理器 祥碩股價率先表態漲逾4%

2019-04-03 09:50

聯詠 今年營收拚增一成

2019-04-02 23:52

大同旗下 尚志又跌停板

2019-04-02 23:52

誠美材 下周起全額交割

2019-04-02 23:52

敦泰車用IDC 有望年底出貨

2019-04-02 23:52

信邦上季業績創新高

2019-04-02 23:52

日月光目標價 外資調升

2019-04-02 23:52

台達電宣布 公開收購取得泰達電42.85%股權

2019-04-02 18:21

跨入醫療有成 佳世達裝營收新引擎

2019-04-02 14:48

扭轉6年虧損 洋華主攻工控應用

2019-04-02 14:48

5G爆發 散熱大軍唱多

2019-04-02 14:40

聯發科P70 傳搶下OPPO新訂單

2019-04-02 14:40

華為、小米新手機有望採MiniLED螢幕 聚積股價攻漲停

2019-04-02 11:57

聯發科P70傳搶下OPPO新訂單 穩住市占率基本盤

2019-04-02 11:50

宏達電帶量走升 早盤股價上漲近2%

2019-04-02 10:32

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35

尚志再吞跌停、每股淨值降為0.84元 外界關注後續營運

2019-04-02 21:39

大尺吋面板需求強 聯詠早盤股價漲3.3%創10年新高

2019-04-02 09:51
看更多

熱門文章

首例！大飲重訊記者會說不清楚 被證交所要求暫停

2019-04-02 17:32

股息、殖利率雙高 領漲

2019-04-03 01:10

財報未公布 大飲、華電、清惠4月8日起停止買賣

2019-04-02 20:26

外資點將可望開啟有基之彈 這幾檔股票成亮點

2019-04-02 15:42

抱股過清明 15檔光芒四射

2019-04-02 14:40

外資本周來大買超 這檔股票連2天居外資買超冠軍

2019-04-02 17:53

聯發科P70 傳搶下OPPO新訂單

2019-04-02 14:40

5G爆發 散熱大軍唱多

2019-04-02 14:40

誠美材 下周起全額交割

2019-04-02 23:52

日月光目標價 外資調升

2019-04-02 23:52

「蘋果西打」消氣 大飲財報難產恐遭停牌

2019-04-02 14:40

內外資加碼 台股資金行情有影

2019-04-03 01:10

華映5月13日下市 跌停賣單逾16萬張排隊等

2019-04-02 12:33

台股十大高價股 洗牌

2019-04-02 23:32

IC設計工具機 超人氣指標股

2019-04-03 00:59

今日台股盤前重點掃描

2019-04-03 07:27

上緯風電材料 打世界盃

2019-04-02 23:52

台達電宣布 公開收購取得泰達電42.85%股權

2019-04-02 18:21

大飲重訊仍交待不清 證交所將裁罰

2019-04-03 09:08

3理由推升鴻海股價 法人：拉回整理是正面

2019-04-03 10:02

不讓股東失望 兆豐金股利估1.7元

2019-04-02 23:19

AI擂鼓 矽智財族衝鋒

2019-04-02 14:40

兆豐金現金股息上看1.7元 殖利率估定存5倍以上

2019-04-02 23:56

跨入醫療有成 佳世達裝營收新引擎

2019-04-02 14:48

南茂到9月底 擬處分9100張易華電股票

2019-04-02 18:10

中裕 3月營收創新高

2019-04-02 23:54

證交所宣布 千興不銹鋼4月8日恢復交易

2019-04-02 22:34

同業看問題／大飲產品「一支獨秀」 風險大

2019-04-02 23:20

朋億 握40億訂單

2019-04-02 23:52

康控可轉債掛牌首日 漲停買單高掛

2019-04-02 14:40

宏捷科3月營收 月增一成

2019-04-02 18:06

4月行情 盯四關鍵

2019-04-03 00:58

龍頭股發威 工具機股熱轉

2019-04-02 14:40

蘋概三王領軍 台股上漲47點收10,690

2019-04-02 13:48

聯詠 今年營收拚增一成

2019-04-02 23:52

蘋果西打廠商財報不明 最嚴重恐下市

2019-04-03 00:33

敦泰車用IDC 有望年底出貨

2019-04-02 23:52

台股10,700得而復失收漲47.67點 三大法人買超93.52億

2019-04-02 15:04

大飲財報難產 8日停牌

2019-04-02 23:26

扭轉6年虧損 洋華主攻工控應用

2019-04-02 14:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top