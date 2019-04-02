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信邦3月合併營收15.21億元 創單月新高

2019-04-02 14:57經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

信邦今天公布2019年3月合併營收為15.21億元，較2月成長26.05%，比去年同期元成長20.35%；並創單月新高，累計2019第1季合併營收為40.55億元，較去年同期成長14.66%，比去年第4季成長4.83%。

信邦指出，2019年3月合併營收15.21億元，為公司成立以來單月營收歷史之高點；2019第1季合併營收40.55億元，亦為歷年同期之高點。3月在工作天數及產能恢復正常下，醫療及健康照護(M)、汽車(A)、綠能及節能(G)、工業應用(I)及通訊及電子週邊(C)等產業之銷售分別較2月成長22.00%、44.26%、26.62%、44.81%及3.44%。

MAGIC 5大產業2019年第1季營運表現相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長27.21%、汽車產業減少3.86%、綠能及節能產業成長42.90%、工業應用產業成長10.51%、通訊及電子週邊產業成長2.24%。

醫療及健康照護產業含括大型檢測設備、手術設備、監護設備、輔助設備、體外診斷設備及復健設備等領域，朝運用領域的多元發展，已在2018年度展現出成果，2019第1季之銷售再較去年同期成長27.21%。汽車產業因受整體汽車產業停滯的影響，2019第1季之銷售較去年同期減少3.86%，汽車智能化是未來發展的趨勢，將朝輔助汽車駕駛更高層次領域深耕。

綠能產業之發展，係為國際知名風力發電設備大廠，高階動力電纜連接線組及控制模組的主力供應商，以及太陽能微逆變器國際大廠，直流電與交流電之連接線組的主力供應商，受惠於風力設備客戶滲透率的提升及微逆變器連接線組需求的增加，帶動2019第1季銷售較去年同期成長42.90%。工業應用產業則長期深耕客戶需求，加上承接的設計服務案陸續導入投產，客戶端的需求增加及滲透率的提升，2019第1季之銷售較去年同期成長10.51%。

隨著各產業需求的逐漸增溫，展望2019第2季的營運將優於第1季。就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收77.46%；連接器及零組件銷售佔22.54%。

在產業別的銷售分佈，工業應用產業佔31.11%；通訊及電子週邊產業佔合併營收25.83%；綠能及節能產業佔25.42%；醫療及健康照護產業佔9.20%；汽車產業佔8.44%。

信邦董事長王紹新。記者蕭君暉/攝影
信邦董事長王紹新。記者蕭君暉/攝影
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