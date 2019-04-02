錸寶智慧手表出貨佳 股價上攻

2019-04-02 12:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



PMOLED廠錸寶（8105）去年智慧手表顯示屏出貨表現佳，據IHS Markit統計，其市占率達22%，為全球第一，優於中國大陸面板廠京東方，以及韓廠樂金顯示器（LGD）。錸寶業績帶來利多，今（2）日股價脫離整理、止跌上攻，盤中最高一度漲至74元，隨後漲幅收斂，仍維持在72元上下。

IHS指出，智慧手表顯示屏近年出貨大躍進，過去四年成長15倍以上。

錸寶把握穿戴裝置商機，2015年起業績持續成長，去年全年營收25.2億元，為近四年高點；不過，錸寶去年新品初期良率較差，影響第3季毛利率，進而導致全年的毛利率，衰退至20.7%，為近三年低點；稅後純益約3.4億元，年減約一成，每股純益（EPS）5.66元。

IHS資深分析師表示，錸寶的PMOLED面板去年共出貨3250萬片，主要用於小米及大陸其他品牌的低價智慧手表。智慧手表顯示屏僅占去年智慧手機顯示屏總出貨的10分之一，顯示智慧手表顯示屏出貨量在未來幾年，仍有增長空間，特別是現在智慧手表，與手機的功能能達成更好的同步。

錸寶將中美貿易戰視為今年最大變數，但對整體營運成長審慎樂觀，前年起持續優化設備產能，預計產能還能提升15%到20%。

此外，錸寶也積極拓展新商機，去年底宣布和美商Luminit合資成立Luminit Automotive Technologies，借重Luminit，打進OLED光源產品在車用市場的發展。

法人預期，錸寶PMOLED出貨量將隨產能擴充成長，但價格部分和LCD同樣面臨壓力，和Luminit合作攻汽車光源，第二季可能先以LED背光源推出產品，PMOLED產品尚在規劃中，持續觀察後續發展。