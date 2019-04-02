親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

藍白紅其實都挺蔡英文？沈富雄：兩岸戰機對峙她最興奮

台灣人在東京旅館暴斃 疑體內藏毒袋破中毒死

晶電集團參與葳天現增 持股比重逾5成

2019-04-02 11:57經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

LED晶電（2448）近幾年來持續加碼布局Mini LED、VCSEL 等新事業，該公司昨（1）宣布，子公司亮點投資參與認購葳天科技私募普通股1萬張，未來晶電集團在葳天科技持股比重增至 52.5%，雙方也將在 Mini LED 加強合作。

晶電今年初與環宇通訊半導體策略結盟，昨日又公告子公司亮點投資參與認購葳天科技私募普通股1萬張，以每股價格10.46元計算，投資金額約1.046億元。晶電集團在葳天科技持股比重增至52.5%，晶電此次的認購私募動作，著眼點在於未來雙方強化在Mini LED的合作。

晶電去年將集團事業體分割成晶電、晶成半導體、元豐新科技三家公司，其中，元豐新科技則聚焦發展CSP LED、Mini LED 及未來的Micro LED、感測器等。

元豐新科技仍是晶電100%持股的子公司，負責Mini LED的供應鏈整合，並負責較上游的研發設計、打樣試產，而後端的量產則交給策略夥伴葳天科技。晶電集團透過晶電、亮點投資、元豐新科技持有葳天科技股權，加上這次私募認購，集團持股比重已超過五成。據了解，此次晶電參與葳天科技私募增資，主要是基於葳天科技的擴產需求，預期此將有助於未來晶電強化在Mini LED的供貨狀況。

晶電LED認購
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

大尺吋面板需求強 聯詠早盤股價漲3.3%創10年新高

2019-04-02 09:51

虹揚0.55元 調整體質

2019-04-02 00:54

新廠試俥 鼎元業績將升溫

2019-04-02 00:54

樺漢去年攀峰 每股賺14.45元

2019-04-02 00:54

iPhone將添新功能 台廠樂

2019-04-02 00:54

華孚陸廠爆炸效應 巨寶將迎轉單

2019-04-02 00:54

小米手機熱銷 代工廠沾光

2019-04-02 00:54

Vivo 兩新機登台搶市

2019-04-02 00:54

智慧表供應鏈 出貨看旺

2019-04-02 00:54

陸廠大火噬營收 華孚開盤跌停

2019-04-01 14:37

旺宏董座：記憶體6月落底 族群股走強

2019-04-01 14:37

營收可望逐步回升 智邦股價帶量走升

2019-04-01 10:23

AirPower沒了 無線充電晶片廠股價走跌

2019-04-01 10:05

盟立去年業績創新高 股價帶量走揚

2019-04-01 09:53

華孚昆山廠爆炸 股價跌停

2019-04-01 09:08

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

鴻海收漲停晉升市值二哥 成交量爆出史上第三高

2019-04-01 14:01

台股爆量鴻海高居外資買超冠軍 這家券商買最多

2019-04-01 17:35

圖表／12檔財報英雄榜 2018上市櫃獲利總體檢

2019-04-02 02:25

鴻海拉漲停 六年半首見

2019-04-02 02:29

12檔強勢股 外資點將

2019-04-02 02:38

2018年報大解碼 七天王出列

2019-04-02 02:25

旺宏董座：記憶體6月落底 族群股走強

2019-04-01 14:37

5G概念股 法人力挺

2019-04-02 02:25

15強獲利成長 躍盤面主流

2019-04-02 02:38

蘋果雙向無線充電 分析師郭明錤：華通受惠

2019-04-01 14:39

營運翻身股 轉機題材熱

2019-04-02 02:38

PCB、散熱模組 搶鏡

2019-04-02 02:25

大陸華映追債 大同集團股綠光罩頂

2019-04-01 14:37

上市櫃去年獲利 歷史次高

2019-04-02 02:25

iPhone將添新功能 台廠樂

2019-04-02 00:54

尚志連八根跌停…下個地雷

2019-04-02 03:10

連假前夕 台股意外爆大量

2019-04-02 02:25

龍邦重大訊息待公布 4月2日暫停交易

2019-04-01 18:15

利基型「旺季股」 優選

2019-04-02 02:38

外資：臻鼎還有三成上漲空間

2019-04-02 00:54

尚志半導體負債比116.8% 市場人士：恐是大同下個隱憂

2019-04-01 22:14

軋空行情 玉晶光帶旺光學股

2019-04-01 14:37

樺漢毛利減 花旗降目標價

2019-04-02 02:11

陸廠大火噬營收 華孚開盤跌停

2019-04-01 14:37

華映違反重訊規定 證交所罰20萬元

2019-04-01 20:54

大同、華映遭追債 法人：對股價影響有限

2019-04-01 16:26

ABF基板旺 外資調升欣興 目標價34元

2019-04-02 01:57

受惠多鏡頭滲透率增 玉晶光股價創近7個月新高

2019-04-01 13:48

華孚工廠爆燃 巨寶有望獲轉單

2019-04-01 18:17

小米手機熱銷 代工廠沾光

2019-04-02 00:54

智慧表供應鏈 出貨看旺

2019-04-02 00:54

精測、華通 四檔錢景佳

2019-04-02 00:17

騰輝轉上市 4月3日公開申購

2019-04-01 13:22

樺漢去年獲利續攀峰 三大業務今年將成長

2019-04-01 18:26

華為加大投片 台積電股價俏

2019-04-01 14:37

樺漢去年攀峰 每股賺14.45元

2019-04-02 00:54

華映財報延後公告 下市日延至5月13日

2019-04-01 20:00

台股攻勢虎頭蛇尾僅小漲1.59點 三大法人買超145.45億

2019-04-01 15:08

台股開高走低 法人：仍會走高

2019-04-01 15:30

大飲、清惠 財報出不來

2019-04-02 02:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top