晶電集團參與葳天現增 持股比重逾5成

2019-04-02 11:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



LED廠晶電（2448）近幾年來持續加碼布局Mini LED、VCSEL 等新事業，該公司昨（1）宣布，子公司亮點投資參與認購葳天科技私募普通股1萬張，未來晶電集團在葳天科技持股比重增至 52.5%，雙方也將在 Mini LED 加強合作。

晶電今年初與環宇通訊半導體策略結盟，昨日又公告子公司亮點投資參與認購葳天科技私募普通股1萬張，以每股價格10.46元計算，投資金額約1.046億元。晶電集團在葳天科技持股比重增至52.5%，晶電此次的認購私募動作，著眼點在於未來雙方強化在Mini LED的合作。

晶電去年將集團事業體分割成晶電、晶成半導體、元豐新科技三家公司，其中，元豐新科技則聚焦發展CSP LED、Mini LED 及未來的Micro LED、感測器等。

元豐新科技仍是晶電100%持股的子公司，負責Mini LED的供應鏈整合，並負責較上游的研發設計、打樣試產，而後端的量產則交給策略夥伴葳天科技。晶電集團透過晶電、亮點投資、元豐新科技持有葳天科技股權，加上這次私募認購，集團持股比重已超過五成。據了解，此次晶電參與葳天科技私募增資，主要是基於葳天科技的擴產需求，預期此將有助於未來晶電強化在Mini LED的供貨狀況。