華為、小米新手機有望採MiniLED螢幕 聚積股價攻漲停

2019-04-02 11:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



在消息傳出華為及小米下半年可能推出MiniLED螢幕手機，帶動聚積（3527）MiniLED驅動IC下半年出貨放量，激勵股價一舉突破前波壓力，今（2）日盤中一度亮燈漲停。

先前市場已傳聞聚積與中國手機龍頭華為合作案，原先華為有意將手機導入MiniLED螢幕，但因成本考量及貿易戰開打而暫緩，改而應用於平板產品。

此外，並與韓系客戶洽談合作，跨入大型螢幕劇院開發，在MiniLED尚未全面放量之際，聚積持續進行Mini LED模組良率優化，為下半年商機打好準備。

在MiniLED HDR 10的色域範圍BT.2020開始產出，對比度已達到25,000：1，由於HDR能表現出與人眼所能感知的動態範圍相近，提高畫面亮度，控制暗部畫面的亮度，強化明暗畫面之間的對比度，營造出更加接近現實的自然觀感，業界預料初期會以高階顯示器市場為主，包括電競顯示器與筆記型電腦等應用。

法人指出，聚積目前以70吋以上的商用顯示器應用開始，預計上半年開始出貨，下半年將引進二條巨量移轉產線以進行下一世代MicroLED的試產，預計第4季將有MicroLED的產品發表。

今年在租賃、中控台、電影螢幕等高階應用領域出貨量可望明顯成長，高階應用出貨量雖僅占聚積總出貨量的30~35%，但營收的貢獻可望超過50%。