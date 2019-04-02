親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

藍白紅其實都挺蔡英文？沈富雄：兩岸戰機對峙她最興奮

台灣人在東京旅館暴斃 疑體內藏毒袋破中毒死

聯發科P70傳搶下OPPO新訂單 穩住市占率基本盤

2019-04-02 11:50經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

IC設計龍頭聯發科（2454）第2季訂單傳捷報。中國第二大手機品牌OPPO本月10日發表新款Reno系列在即，消息傳出聯發科確定雀屏中選，在中階機種與高通分食訂單，加上OPPO子品牌Realme 3也將搭載P70晶片前進印度，聯發科在中、低階機種大獲全勝，穩住基本盤，第二季拉貨動能啟動，營運谷底翻身。

OPPO上半年新機發表尚未到來，中國媒體卻已提前從中國工信部通過認證、歐洲智慧財產局及英國智慧財產局登錄商摽得知，OPPO本次將一口氣發表五款型號手機，分別為「Reno Pro」、「Reno Plus」、「Reno Zoom」、「Reno Youth」及「Reno Lite」，大打機海戰術，其中 Reno Pro 已知將搭載高通驍龍855處理器的旗艦機種，及另一款則搭載驍龍710處理器，而Reno Lite則將搭載聯發科P70處理器晶片。

另外，OPPO子品牌Realme 3智慧型手機則採用聯發科P70晶片，目前該款手機已在印度市場開賣，市場反應佳。顯然OPPO在各機種配備策略上，高階機種採用高通處理器，低階則由聯發科負責，中階機種則是高通與聯發科平分，由於中、低階機種銷量大，有助於聯發科穩住中國手機晶片市占率。

再次獲得OPPO青睞，主要於P70擁有高性能及性價比優勢，採用台積電12奈米FinFET製程，應用多核APU，工作頻率高達 525 MHz，可實現快速、高效的終端人工智慧處理能力，可說是增強AI引擎結合CPU與GPU的升級，性能比上一代的P60提升13%，對於時下消費者要求手遊及照相功能，該晶片提供更流暢與高性能品質。

法人圈預料，OPPO於本季發表新機，預期在5月開始進入密集拉貨高峰期，加上華為也於上季發表新機，中階及低階同樣採用聯發科晶片，也於本季開始拉貨，均有助於聯發科本季營運成長表現。

聯發科OPPO智慧型手機
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

大尺吋面板需求強 聯詠早盤股價漲3.3%創10年新高

2019-04-02 09:51

虹揚0.55元 調整體質

2019-04-02 00:54

新廠試俥 鼎元業績將升溫

2019-04-02 00:54

樺漢去年攀峰 每股賺14.45元

2019-04-02 00:54

iPhone將添新功能 台廠樂

2019-04-02 00:54

華孚陸廠爆炸效應 巨寶將迎轉單

2019-04-02 00:54

小米手機熱銷 代工廠沾光

2019-04-02 00:54

Vivo 兩新機登台搶市

2019-04-02 00:54

智慧表供應鏈 出貨看旺

2019-04-02 00:54

陸廠大火噬營收 華孚開盤跌停

2019-04-01 14:37

旺宏董座：記憶體6月落底 族群股走強

2019-04-01 14:37

營收可望逐步回升 智邦股價帶量走升

2019-04-01 10:23

AirPower沒了 無線充電晶片廠股價走跌

2019-04-01 10:05

盟立去年業績創新高 股價帶量走揚

2019-04-01 09:53

華孚昆山廠爆炸 股價跌停

2019-04-01 09:08

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

鴻海收漲停晉升市值二哥 成交量爆出史上第三高

2019-04-01 14:01

台股爆量鴻海高居外資買超冠軍 這家券商買最多

2019-04-01 17:35

圖表／12檔財報英雄榜 2018上市櫃獲利總體檢

2019-04-02 02:25

鴻海拉漲停 六年半首見

2019-04-02 02:29

12檔強勢股 外資點將

2019-04-02 02:38

2018年報大解碼 七天王出列

2019-04-02 02:25

旺宏董座：記憶體6月落底 族群股走強

2019-04-01 14:37

5G概念股 法人力挺

2019-04-02 02:25

15強獲利成長 躍盤面主流

2019-04-02 02:38

蘋果雙向無線充電 分析師郭明錤：華通受惠

2019-04-01 14:39

營運翻身股 轉機題材熱

2019-04-02 02:38

PCB、散熱模組 搶鏡

2019-04-02 02:25

大陸華映追債 大同集團股綠光罩頂

2019-04-01 14:37

上市櫃去年獲利 歷史次高

2019-04-02 02:25

iPhone將添新功能 台廠樂

2019-04-02 00:54

尚志連八根跌停…下個地雷

2019-04-02 03:10

連假前夕 台股意外爆大量

2019-04-02 02:25

龍邦重大訊息待公布 4月2日暫停交易

2019-04-01 18:15

利基型「旺季股」 優選

2019-04-02 02:38

外資：臻鼎還有三成上漲空間

2019-04-02 00:54

尚志半導體負債比116.8% 市場人士：恐是大同下個隱憂

2019-04-01 22:14

軋空行情 玉晶光帶旺光學股

2019-04-01 14:37

樺漢毛利減 花旗降目標價

2019-04-02 02:11

陸廠大火噬營收 華孚開盤跌停

2019-04-01 14:37

華映違反重訊規定 證交所罰20萬元

2019-04-01 20:54

大同、華映遭追債 法人：對股價影響有限

2019-04-01 16:26

ABF基板旺 外資調升欣興 目標價34元

2019-04-02 01:57

受惠多鏡頭滲透率增 玉晶光股價創近7個月新高

2019-04-01 13:48

華孚工廠爆燃 巨寶有望獲轉單

2019-04-01 18:17

小米手機熱銷 代工廠沾光

2019-04-02 00:54

智慧表供應鏈 出貨看旺

2019-04-02 00:54

精測、華通 四檔錢景佳

2019-04-02 00:17

騰輝轉上市 4月3日公開申購

2019-04-01 13:22

樺漢去年獲利續攀峰 三大業務今年將成長

2019-04-01 18:26

華為加大投片 台積電股價俏

2019-04-01 14:37

樺漢去年攀峰 每股賺14.45元

2019-04-02 00:54

華映財報延後公告 下市日延至5月13日

2019-04-01 20:00

台股攻勢虎頭蛇尾僅小漲1.59點 三大法人買超145.45億

2019-04-01 15:08

台股開高走低 法人：仍會走高

2019-04-01 15:30

大飲、清惠 財報出不來

2019-04-02 02:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top