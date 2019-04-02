聯發科P70傳搶下OPPO新訂單 穩住市占率基本盤

2019-04-02 11:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



IC設計龍頭聯發科（2454）第2季訂單傳捷報。中國第二大手機品牌OPPO本月10日發表新款Reno系列在即，消息傳出聯發科確定雀屏中選，在中階機種與高通分食訂單，加上OPPO子品牌Realme 3也將搭載P70晶片前進印度，聯發科在中、低階機種大獲全勝，穩住基本盤，第二季拉貨動能啟動，營運谷底翻身。

OPPO上半年新機發表尚未到來，中國媒體卻已提前從中國工信部通過認證、歐洲智慧財產局及英國智慧財產局登錄商摽得知，OPPO本次將一口氣發表五款型號手機，分別為「Reno Pro」、「Reno Plus」、「Reno Zoom」、「Reno Youth」及「Reno Lite」，大打機海戰術，其中 Reno Pro 已知將搭載高通驍龍855處理器的旗艦機種，及另一款則搭載驍龍710處理器，而Reno Lite則將搭載聯發科P70處理器晶片。

另外，OPPO子品牌Realme 3智慧型手機則採用聯發科P70晶片，目前該款手機已在印度市場開賣，市場反應佳。顯然OPPO在各機種配備策略上，高階機種採用高通處理器，低階則由聯發科負責，中階機種則是高通與聯發科平分，由於中、低階機種銷量大，有助於聯發科穩住中國手機晶片市占率。

再次獲得OPPO青睞，主要於P70擁有高性能及性價比優勢，採用台積電12奈米FinFET製程，應用多核APU，工作頻率高達 525 MHz，可實現快速、高效的終端人工智慧處理能力，可說是增強AI引擎結合CPU與GPU的升級，性能比上一代的P60提升13%，對於時下消費者要求手遊及照相功能，該晶片提供更流暢與高性能品質。

法人圈預料，OPPO於本季發表新機，預期在5月開始進入密集拉貨高峰期，加上華為也於上季發表新機，中階及低階同樣採用聯發科晶片，也於本季開始拉貨，均有助於聯發科本季營運成長表現。