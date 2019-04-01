樺漢去年獲利續攀峰 三大業務今年將成長

2019-04-01 18:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



工業電腦廠樺漢科技（6414）公布2018年財報，歸屬母公司稅後純益11.08億元，創新高，年增2.3％，每股純益14.45元，優於前年追溯調整後的14.28元。

展望今年，樺漢表示，雖然過去幾個月總體經濟因素仍屬嚴峻、中美貿易戰不確定性還在，但預期公司在工業互聯網、網安及博弈業務仍大幅成長，2019年營收成長15%-20%的目標應可達成。

樺漢今（1）日下午應花旗證券邀請，舉辦線上法說會。樺漢在取得帆宣45.34％股權、業績併入財報挹注，去年合併營收689.62億元，創新高，年增97.58％，毛利率22.13％，與前年22.14％相當，而因初期營業費用較高，營益率降至4.26％新低，整體歸屬母公司稅後純益11.08億元，年增2.3％，續創歷史新高。雖有股本膨脹影響，每股純益14.45元，仍優於前年追溯調整後的14.28元。

樺漢今年前二月受惠工業互聯網及網安持續表現，另併購帆宣的挹注下，合併營收113.74億元，年增65.05%，公司預期，第2季在工業互聯網中涉及航空及交通部分，以及博奕業務的成長下，營收仍可望成長。

展望未來，樺漢表示，自2018年起品牌、系統整合及ODM是公司業務的三大支柱，在品牌部分，S&T、Kontron在歐洲是工業電腦之第一品牌，在技術、品質均屬第一，為強化市場領先地位，不論是在歐洲市場或北美市場，公司正致力於軟硬整合服務，以期營收成長、獲利增加。

在亞洲市場方面，Kontron在航太及防禦性高端市場發展得很不錯，同時，樺漢與Kontron共同致力於在中國的市場開發，例如自動化的垂直整合、工業互聯網、交通、零售及醫療。

在系統整合部分，樺漢導入大數據及人工智慧技術以期在智能製造及智慧城市之應用。在智能製造部分，除協助客戶建置智能基礎工程，在產製過程中減少錯誤及預防當機，在智慧城市方面，將主攻智慧消防、智慧醫療等。

最後在ODM部分，樺漢看到工業互聯網、智慧醫療及智能教育在全球性市場需求的機會，以及SD-WAN的需求成長，以利在5G領域之應用等，皆是2019年努力的目標，同時樺漢科技將善用鴻海在美國、歐洲及亞洲市場之製造資源以紓緩中美貿易戰之壓力，公司有信心在工業互聯網的浪潮上占有最佳位置。

此外，樺漢2今年3月及5月分別有ECB及CB2債券持有人可提前行使put，其中ECB部分，債券持有人共計行使美元1.549億，提前行使比率為77.5%，依據國際會計準則規定，未來3年(2019-2022年)必須將未到期之費用於提前行使日(2019年3月)一次性認列費用，而CB2部分若以提前行使比率60-100%估計，於今年5月一次性認列業外費用估計約新台幣3,500萬到5,900萬元，因此，樺漢將於第1季認列業外支出計約為新台幣1.65億元。

樺漢在今年2月發行新台幣60億元CB3可望每年可節省利息費用約1億元，該等利息節省數將有效降低前揭因ECB及CB2債券持有人提前贖回，而依國際會計準則規定必需提前認列費用之衝擊。