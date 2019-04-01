親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

挑釁不斷！昨越海峽中線 今3架共軍軍機飛經宮古海峽

回批陳明通只顧肚子像禽獸 韓國瑜：不謀人民福祉才像禽獸！

樺漢去年獲利續攀峰 三大業務今年將成長

2019-04-01 18:26經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

工業電腦廠樺漢科技（6414）公布2018年財報，歸屬母公司稅後純益11.08億元，創新高，年增2.3％，每股純益14.45元，優於前年追溯調整後的14.28元。

展望今年，樺漢表示，雖然過去幾個月總體經濟因素仍屬嚴峻、中美貿易戰不確定性還在，但預期公司在工業互聯網、網安及博弈業務仍大幅成長，2019年營收成長15%-20%的目標應可達成。

樺漢今（1）日下午應花旗證券邀請，舉辦線上法說會。樺漢在取得帆宣45.34％股權、業績併入財報挹注，去年合併營收689.62億元，創新高，年增97.58％，毛利率22.13％，與前年22.14％相當，而因初期營業費用較高，營益率降至4.26％新低，整體歸屬母公司稅後純益11.08億元，年增2.3％，續創歷史新高。雖有股本膨脹影響，每股純益14.45元，仍優於前年追溯調整後的14.28元。

樺漢今年前二月受惠工業互聯網及網安持續表現，另併購帆宣的挹注下，合併營收113.74億元，年增65.05%，公司預期，第2季在工業互聯網中涉及航空及交通部分，以及博奕業務的成長下，營收仍可望成長。

展望未來，樺漢表示，自2018年起品牌、系統整合及ODM是公司業務的三大支柱，在品牌部分，S&T、Kontron在歐洲是工業電腦之第一品牌，在技術、品質均屬第一，為強化市場領先地位，不論是在歐洲市場或北美市場，公司正致力於軟硬整合服務，以期營收成長、獲利增加。

在亞洲市場方面，Kontron在航太及防禦性高端市場發展得很不錯，同時，樺漢與Kontron共同致力於在中國的市場開發，例如自動化的垂直整合、工業互聯網、交通、零售及醫療。

在系統整合部分，樺漢導入大數據及人工智慧技術以期在智能製造及智慧城市之應用。在智能製造部分，除協助客戶建置智能基礎工程，在產製過程中減少錯誤及預防當機，在智慧城市方面，將主攻智慧消防、智慧醫療等。

最後在ODM部分，樺漢看到工業互聯網、智慧醫療及智能教育在全球性市場需求的機會，以及SD-WAN的需求成長，以利在5G領域之應用等，皆是2019年努力的目標，同時樺漢科技將善用鴻海在美國、歐洲及亞洲市場之製造資源以紓緩中美貿易戰之壓力，公司有信心在工業互聯網的浪潮上占有最佳位置。

此外，樺漢2今年3月及5月分別有ECB及CB2債券持有人可提前行使put，其中ECB部分，債券持有人共計行使美元1.549億，提前行使比率為77.5%，依據國際會計準則規定，未來3年(2019-2022年)必須將未到期之費用於提前行使日(2019年3月)一次性認列費用，而CB2部分若以提前行使比率60-100%估計，於今年5月一次性認列業外費用估計約新台幣3,500萬到5,900萬元，因此，樺漢將於第1季認列業外支出計約為新台幣1.65億元。

樺漢在今年2月發行新台幣60億元CB3可望每年可節省利息費用約1億元，該等利息節省數將有效降低前揭因ECB及CB2債券持有人提前贖回，而依國際會計準則規定必需提前認列費用之衝擊。

樺漢科技互聯網
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

旺宏董座：記憶體6月落底 族群股走強

2019-04-01 14:37

營收可望逐步回升 智邦股價帶量走升

2019-04-01 10:23

AirPower沒了 無線充電晶片廠股價走跌

2019-04-01 10:05

盟立去年業績創新高 股價帶量走揚

2019-04-01 09:53

華孚昆山廠爆炸 股價跌停

2019-04-01 09:08

正文董座陳鴻文 靠微波拓新局

2019-03-31 22:39

第一類接觸／正文奮起 搶攻G商機

2019-03-31 22:39

法人：正文今年營收 估增二成

2019-03-31 22:38

中華電 強攻智慧家庭

2019-03-31 22:37

智慧音箱拚場 首重接地氣

2019-03-31 22:36

林之晨 1日任台灣大總座

2019-03-31 22:36

台達電水起．台灣 全球播映

2019-03-31 22:36

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

外資目標價喊進9字頭 鴻海股價飆漲停

2019-04-01 12:07

鴻海收漲停晉升市值二哥 成交量爆出史上第三高

2019-04-01 14:01

台股三王 外資唱旺

2019-04-01 00:11

KY股除權息行情 發動

2019-03-31 23:03

PCB廠 砸錢攻5G

2019-03-31 22:35

PCB股 題材熱炒

2019-03-31 22:54

全額交割股？誠美材去年財報 會計師出具保留意見

2019-04-01 10:03

1619上市櫃公司率先公布財報 市場靜待鴻海等大廠表現

2019-04-01 11:22

又一家外資升評！滙豐喊買鴻海 目標價93.5元

2019-04-01 09:52

中華電 強攻智慧家庭

2019-03-31 22:37

鴻海財報表現優於預期 股價飆4個月高點

2019-04-01 09:31

鴻海急漲力拚台塑化 爭奪市值后座

2019-04-01 11:48

興櫃十悍將 帶頭上攻

2019-03-31 22:51

華為加大投片量 台積電跳空開出走強

2019-04-01 11:57

上市櫃年報創高 台股元氣旺

2019-04-01 00:10

AirPower沒了 無線充電晶片廠股價走跌

2019-04-01 10:05

玉晶光空單登上一年多新高 軋空氣勢大增股價漲逾9%

2019-04-01 10:09

鴻海年報優於預期 股價重回80元大關

2019-04-01 09:30

正文董座陳鴻文 靠微波拓新局

2019-03-31 22:39

林之晨 1日任台灣大總座

2019-03-31 22:36

雙優族群 短線首選

2019-03-31 22:54

鴻海股價大漲 爭奪市值亞軍

2019-04-01 11:46

最牛一輪／鴻海帶勁 富邦89衝刺

2019-03-31 22:58

郭明錤預測：iPhone新機雙向無線充電 華通將受惠

2019-04-01 09:25

智慧音箱拚場 首重接地氣

2019-03-31 22:36

第一類接觸／正文奮起 搶攻G商機

2019-03-31 22:39

台光電、穩懋 四檔吸睛

2019-03-31 22:58

中國3月製造業PMI優於預期 陸股飆

2019-04-01 10:57

陸軍機飛越海峽中線 專家：不影響台股走勢

2019-03-31 23:34

崇越電奪大單 Q2營運衝

2019-03-31 22:36

台股攻今年新高 功臣首推台積電、鴻海

2019-04-01 12:22

華孚昆山廠爆炸 股價跌停

2019-04-01 09:08

台股爆量鴻海高居外資買超冠軍 這家券商買最多

2019-04-01 17:35

大陸華映追債 大同集團股綠光罩頂

2019-04-01 14:37

KY股／中租、訊芯 法人搶進

2019-03-31 23:03

高鐵、環球晶 認購犀利

2019-03-31 22:58

蘋果雙向無線充電 分析師郭明錤：華通受惠

2019-04-01 14:39

法人：正文今年營收 估增二成

2019-03-31 22:38

旺宏董座：記憶體6月落底 族群股走強

2019-04-01 14:37

法人：美債短線回穩、德債走疲 後市仍需謹慎

2019-04-01 11:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top