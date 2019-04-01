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華孚昆山廠爆炸 股價跌停

2019-04-01 09:08經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

金屬機殼廠華孚中國昆山廠區發生爆燃起火，造成7死5傷意外；圖為事發地車間牆壁上留...
金屬機殼廠華孚中國昆山廠區發生爆燃起火，造成7死5傷意外；圖為事發地車間牆壁上留下印記。 （路透）
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金屬機殼廠華孚（6235）中國昆山廠區發生爆燃起火，造成7死5傷意外，華孚指出，昆山一廠現階段需配合當地政府調查，產能短時間內會受到影響，將影響4月營收近五成，受到利空消息影響，導致華孚今（1）日開盤打入跌停，股價來到16.1元。

據昆山市政府消息，昆山綜保區漢鼎精密金屬加工中心車間室外場地上存放廢金屬的一個集裝箱發生一起燃爆，引起車間起火，導致7人死亡，1人重傷，4人輕傷，目前事故現場已清理完畢。

對此，華孚發出重訊指出，大陸子公司昆山漢鼎精密金屬有限公司於昨（31）日上午於CNC車間西北側因不明原因發生爆燃起火，造成部分廠房、設備毀損。事故發生後立即啟動人員疏散，並通報消防單位進行救助。

華孚表示，經消防單位積極搶救下，在昨日中午前事故現場已清理完畢，此次火災不幸造成7名員工死亡，1名員工重傷，4名員工輕傷。事故原因尚待消防單位鑑定。

針對可能損失，華孚指出受損範圍為昆山一廠CNC加工車間近二分之一區域。由於建物、設備均已投保全險，將於現場清理完成後，協同保險公司辦理理賠事宜。初估保險自負額為理賠金額10%。

華孚表示，目前內部高溫尚無法進入事故現場，待事故現場解除封鎖後將進行受損設備之清點。此外，在保險理賠部分，廠房及設備均足額投保，已通知保險公司，待勘查結果進行理賠程序。

華孚目前受損的昆山一廠現階段需配合當地政府單位調查，產能短時間內會受到影響，在完全復工前，將由其他廠區-昆山二廠及馬鞍山廠支援生產，初估影響今年4月合併營收約40-50%，後續影響尚在評估中。

華孚理賠

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