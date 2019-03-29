聯再能今年Q4拚單季損平 期待明年獲利

2019-03-29 19:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



太陽能大廠聯合再生能源（3576）去年仍處於虧損，不過去年第4季因太陽能三合一所提列的負商譽，單季大賺超過14億元。據了解，隨著下半年進入旺季，該公司今年第4季將力拚單季損平，明年邁向獲利目標。

聯再能尚未公布去年財報，其去年合併營收為129.26億元，年增26.1％，該公司去年前三季虧損為18.8億元，每股虧損1.87元，不過其已揭露去年虧損4.68億元，去年第4季約獲利14.2億元。

據了解，由於昱晶、新日光與昇陽光電進行三合一時，昱晶與昇陽光電的股價都低於淨值，所以聯再能因此需提列負商譽，認列金額約20億元左右。外界由此推算，聯再能去年第4季的本業表現仍處於虧損。

聯再能在三合一之後，轉型為以模組與電站業務為主，目前電池產能為2.4GW（1GW為10億瓦），至於模組自有與外包產能合計為1.2GW。同時，聯再能的電站業務，現階段在海內外擁有的電站裝置量約300MW（百萬瓦）以上，開發中的案件裝置量則超過500MW。

聯再能目前模組與電站業務均為獲利狀態，電池業務由於需提列折舊，仍處於虧損。隨著下半年，尤其是第4季為太陽能的年度裝置旺季，該公司有機會力拚今年第4季達單季損平，明年折舊金額持續降低，更有機會邁向獲利。