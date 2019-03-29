面板驅動需求旺盛 聯詠、矽創聯袂上攻

2019-03-29 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



受惠於面板新產能開出、大尺寸面板需求回升，及全球智慧型手機朝向無邊框設計，面板驅動IC聯詠（3034）與矽創（8016）2019年營運升溫，股價聯袂走強，聯詠股價一度來到199元，僅一步之遙突破歷史新高，矽創則挑戰前波高點，一度來到144.5元，漲幅3.58%。

由於中國面板大廠華星光電11代線、惠科滁州8.6代線與超視堺10.5代線三條新產線的加入，而去年三條面板新產線滿產投入，需求面在2020東京奧運帶動之下，今年電視面板需求明顯往50吋以上產品移轉，有助於推升今年大尺寸面板需求面積年增9.3%，帶動面板零組件需求升溫。

聯詠受惠於大尺寸面板驅動IC拉貨強勁，首季營運已展現淡季不淡態勢，該公司與國際顯示螢幕大廠合作，產品開發經驗豐富，驅動IC技術領先，大尺寸驅動IC全球市佔率穩居20%至30%，近年來仍有持續提升，下半年在全球電視大廠陸續推出4K、8K電視，大尺寸面板驅動IC市占率可望再向上攀升。

矽創則受惠於感測元件P-sensor及G-sensor拉貨需求旺盛，今年感測元件成長空間優於同業，法人預估全年出貨量上看4.2億套，可望帶動全年營收獲利同步成長，預期第2季營運有機會創下單季新高紀錄。