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國碩擬減資彌補虧損減資比率39.27％ 股價近九年新低

2019-03-29 11:46經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

國碩科技。聯合報系資料照
國碩科技。聯合報系資料照
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太陽能廠國碩（2406）董事會決議通過辦理減資以彌補虧損，減資比率約39.27%，完成減資後，實施資本額將由33.9億元，降至20.59億元，受到該公司減資彌補虧損的消息衝擊，今（29）日盤中國碩股價打入跌停板鎖死，跌停來到6.3元，股價也寫下2009年6月以來新低，跌停委賣張數約2,000張。

太陽能產業去年多數廠商的營運都陷入近幾年低潮，主要由於各國在太陽能補貼政策上都有不利產業需求或價格的調整，尤其在產業發展的趨勢，去年單晶產品明顯取得市場主流，而多晶產品比重較高的廠商，包括綠能等廠，營運也陷入困境。

受到去年太陽能產業景氣疲弱影響，國碩在去年第4季財報中，已認列資產減損9.06億元，所提列的減損主要為多晶的長晶與切晶相關設備，去年12月底已關閉所有多晶產能，停止製造業務。

而為健全財務結構，國碩董事會昨日再通過決議，擬辦理減資以彌補虧損。

國碩指出，近來台灣市場多晶營運步入頹勢，市場需求降低低點，生存空間被嚴重壓縮，國碩在去年一次打掉折舊費用後，今年起可擺脫舊有的包袱，讓營運有較好的發揮空間，今年除耕耘太陽能EPC業務外，也將轉型做半導體上游業務，預計下半年可望步入軌道。

國碩去年合併營收為 93.79 億元，年減 25.5%；稅後虧損 14.28 億元，較 2017 年同期虧損縮小，每股虧損 4.21 元。

太陽能產業國碩減資

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