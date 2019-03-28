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微星今年電競筆電成長逾一成 帶動毛利率回升

2019-03-28 19:04經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

微星董事長徐祥今日表示，2019年電競筆電目標至少成長10%以上，配合輝達（NVIDIA）新顯示卡上市，將推升一波需求，並且持續一段時間，同時，下半年的成長將不只10%，希望帶動毛利率可以回升到過去14%至15%的水準。

微星今天舉行法說會，徐祥表示，輝達的新顯示卡RTX 1660已經上市，1650也將在4月推出，這些新產品的出現，將開始帶動需求，並持續一段長時間，而且下半年的成長將不只10%。

他說，當低階的1650顯示卡開始出現，反而會帶動中高階的2080、70、60顯示卡出貨量提升，消費者發現，中高階與低階的價差不大，反而回頭買中高階產品，推升平均出貨單價，這對微星營收的增長有正面幫助。目前看來，1660這個月正趕著出貨，2060成長力道也不錯。

在毛利率方面，他指出，隨著出貨量與營收增長，未來幾季的毛利率可望提升，尤其關鍵零組件的價格大幅下降，尤其是記憶體價格明顯下降，這對電競筆電與桌機，相當有利，希望毛利率可以回升到14%至15%。

在顯示卡的庫存方面，他說，目前1060顯示卡以上的庫存清的差不多，預期2019第1季可以清理完畢，由於舊產品庫存占營收比重只有1、2億元，對毛利率的影響只有零點多，因此，影響不大。

至於競爭對手紛紛跨入電競，他說，微星專做電競，現在所有大廠都在做，這幾年下來，結果呢? 我們以前電競成長30至50%，現在10%至20%成長，高階電競微星持續大力成長，重點是你自己吃到多少市場，微星在高階電競仍是領導品牌。

微星總經理江勝昌表示，微星對顯示卡景氣樂觀，該公司在全球多個國家的市占率，不是第一就是第二。過去顯卡占營收比重超過30%，現在降至20%多，因此，影響不像過去那麼大，透過出貨單價的提升，可以讓營收持續成長。

至於今年股利政策，徐祥說，過去兩三年，是七到八成的盈餘配發率，4月底董事會將討論，預期2019年的水準與往年的差距不大。

微星董事長徐祥(右)與總經理江勝昌。記者蕭君暉/攝影
微星董事長徐祥(右)與總經理江勝昌。記者蕭君暉/攝影
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電競筆電微星顯示卡

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