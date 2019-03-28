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「少發現金股息」顧立雄電話被打爆 網友挺他：忠言逆耳

潘健成估記憶體價格本周築底 群聯股價寫近一年新高

2019-03-28 12:08經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

市場還在觀察記憶體價格何時觸底，但群聯董事長潘健成已喊出，本周 NAND Flash 價格已到谷底，且群聯目前的庫存量已經不夠，目前正在掃貨儲備庫存，以因應市場需求回溫，受到潘健成對產業後市樂觀，今（28）日盤中群聯逆勢上漲，盤中股價衝上300元關卡，盤中高點307元不僅再創波段新高，也是去年4月初以來，將近一年的股價新高。

潘健成表示，NAND Flash景氣歷經去年下半年開始調整以後，預期本周價格已到谷底，目前群聯正在市場掃貨儲備庫存，潘健成並表示，從第1季來看，該公司在Flash採購數量已與去年整年相當，預期最快3月底，最慢4月時，群聯的庫存水位就可望拉高至150億元水位。

對於今年價格走勢轉趨樂觀的原因，潘健成表示，他覺得這個星期就是低點，因為已經接到原廠電話了，ODM價格已經是低點，但對Google、三星等可能不一定。

對於市場需求，潘健成則是看好今年控制IC、工業應用與SSD等相關業務，均可望大幅成長，期待公司營收能持續成長。

展望今年市況及營運，潘健成表示，今年包括控制 IC、工業應用與 SSD 等相關業務，均可望大幅成長，成為今年主要營運成長動能，且以因應客戶需求，今年也將推出多項新品，盼營收表現能再次攀揚。

針對市場關注的5G進度，潘健成則表示，產業已開始為5G做準備，但預期5G商機要到2021年，才可望起飛。

潘健成群聯5G

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