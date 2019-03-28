微星今法說 法人關注三焦點

2019-03-28 12:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



電競大廠微星（2377）去年在加密貨幣「挖礦」商機助攻下，帶動全年每股盈餘（EPS）來到7.15元，微星今（28）日舉行法說會，法人關注，微星在挖礦商機急凍後，輝達（NVIDIA）今年新款顯卡是否能補足空缺的成長動能，和微星衝刺電競生態圈，周邊商機對營運挹注狀況，以及新任總經理江勝昌對今年營運看法。

微星去年在挖礦大補丸助攻下，2018年營收來到1,185.27億元，年增11.4%；毛利率13.6%，年減0.5個百分比;營益率5.7%，年增0.4個百分比；稅後純益60.41億元，年增22.4%，全年每股盈餘7.15元，優於2017年5.84元。

微星去年第1季受惠加密貨幣挖礦商機發燒，在顯卡一卡難求下，導致「洛陽紙貴」，帶動顯卡大幅漲價，挹注首季獲利、EPS雙雙走高。

不過，由於加密貨幣去年第2季開始由盛轉衰，導致顯卡市場需求急凍。

由於去年挖礦商機對微星顯卡出貨佔舉足輕重地位，法人關注，在挖礦市場衰竭後，微星今年顯卡出貨展望，輝達今年新推出的顯卡產品是否能補足營運缺口。此外，由於顯卡廠商自去年下半年開始努力打銷舊款庫存，今年首季微星庫存是否已回到健康水位。

輝達在去年底推出圖靈架構新款顯卡，主打即時光影追蹤技術，先是推出定位高階的RTX 2080Ti、2080系列，今年首季新品連發，推出中低階RTX 2060，緊接著又有平價款的GTX 1660 Ti、1660系列登場。

在全球PC廠商相繼擠入電競利基市場後，儘管總體產業仍有成長，但微星在中高階電競NB市佔率已高的情況下，董事長徐祥近年提出建構完整電競生態圈策略，藉由主力商品NB的高知名度，進一步延伸到電競螢幕、電競椅等周邊商品，試圖擴張產品線、開拓新成長動能。

以微星周邊商品來看，近年發力最深的就是電競螢幕，主攻曲面螢幕市場，目前在歐美地區多國拿下市佔率第一寶座，微星今年目標成長幅度要超越產業平均值，有機會挑戰市場龍頭地位。

此外，微星今年啟動世代交替，原桌上型平台事業本部總經理江勝昌今年正式接下總經理棒子，董事長徐祥則卸下兼職的總經理職務，這也是江勝昌首次以總經理身份參與法說會，表現備受市場期待。