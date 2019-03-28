嘉澤首季營運淡季不淡 早盤股價漲逾2%

2019-03-28 09:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



嘉澤（3533）受惠於相關產品應用於桌上型電腦、筆電、電腦週邊及其他電子設備強勁拉貨動能，首季營運淡季不淡，處理器Socket及記憶體插槽出貨動能強勁，今（28）日股價逆勢走揚，盤中一度至258.5元高點，漲幅2.17%。

由於英特爾及AMD兩大陣營今年將不約而同推出新處理器平台，嘉澤在伺服器領域可望優先受惠。

另外，子公司嘉基除了受惠於美系公司Thunderbolt擴充基座纜線訂單增加，新增中系客戶也可望帶動嘉基2019年營收呈現雙位數成長。

法人預估，嘉澤單季營收可望較去年同期成長10%以上。