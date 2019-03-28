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米其林接地氣！「庶民版 」這2家切仔麵 沒吃過就遜了

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嘉澤首季營運淡季不淡 早盤股價漲逾2%

2019-03-28 09:50經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

嘉澤（3533）受惠於相關產品應用於桌上型電腦、筆電、電腦週邊及其他電子設備強勁拉貨動能，首季營運淡季不淡，處理器Socket及記憶體插槽出貨動能強勁，今（28）日股價逆勢走揚，盤中一度至258.5元高點，漲幅2.17%。

由於英特爾及AMD兩大陣營今年將不約而同推出新處理器平台，嘉澤在伺服器領域可望優先受惠。

另外，子公司嘉基除了受惠於美系公司Thunderbolt擴充基座纜線訂單增加，新增中系客戶也可望帶動嘉基2019年營收呈現雙位數成長。

法人預估，嘉澤單季營收可望較去年同期成長10%以上。

嘉澤營收處理器

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