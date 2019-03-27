緯穎掛牌大漲 長期展望看好

2019-03-27 20:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



緯穎今（27）日以每股248元掛牌上市，收盤時大漲52.42%，正式開啟蜜月行情，緯穎市值接近650億元，可望成為今年新掛牌廠商中，市值最高的企業，該公司專注在資料中心解決方案，長期展望仍相當看好。

緯穎董事長林憲銘今天表示，緯穎前面幾年很辛苦，不是突然長大，這七年來努力成果總算讓外界看到。

緯穎總經理洪麗甯則說，七年前進入這個市場，當時混沌未清，可又是充滿機會的市場，很高興，多年的努力得到肯定，產業每天都在變化，這只是開始。

洪麗甯強調，5G，物聯網（IoT），大數據，市場不停的發生產業變化，但資料的需要、運算、儲存與傳送，一直都是重要關鍵，緯穎會繼續專注在資料中心市場，不管是大型資料中心，或是前端的邊緣運算的資料。

緯穎專注超大型資料中心及雲端基礎架構解決方案，成立至今七年時間，營收及獲利呈現三級跳，2018年營收為1,811億元，稅後純益達55.78億元，每股純益（EPS）達38元，皆再創歷史新高。

緯穎為美系（微軟及臉書等）一線資料中心之關鍵合作夥伴，已在全球前四大雲端服務供應商切入兩大客戶，且都取得主要供應商地位。未來伴隨人工智慧（AI）、5G與物聯網的蓬勃發展，雲端服務會更加多元，超大型雲端資料中心可預計將持續成長。

展望2019年業績，緯穎今天重申，上半年需求疲軟，希望下半年回到成長動能。目前還要時間觀察，要等到更接近一點，才能看的清楚下半年的景氣。