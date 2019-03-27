微星2018年EPS 7.15元 較2017年明顯成長

2019-03-27 19:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



微星今（27）日公布2018年營收為1,185.27億元，年增11.37%，2018年稅後純益60.41億元，年增22.36%，2018年每股稅後純益（EPS）為7.15元，較2017年EPS5.84元明顯成長，該公司將在明天舉行法說會，說明2019年營運展望。

微星2018年前三季稅後純益53.62億元，以2018全年稅後純益60.41億元計算，2018年第4季稅後純益為6.79億元，季減54.91%，年減47.56%，2018年第4季EPS為0.81元，主要是受到挖礦熱潮退燒，使得營運衰退。

微星在全球電競曲面監視器坐二望一、桌上型電競是前三大、中高階電競筆電則為前兩大，該公司表示，2019年微星所有產品出貨量將年增10%以上，其中以曲面電競成長性最佳，要超越產業平均水準，即年增30%以上為目標。

微星行銷總監程惠正表示，全球PC市場雖然衰退，但電競市場是一直在成長，2019年預估全球類電競加電競筆電的出貨量達800萬台，微星目標是400萬台的高階市場，目標出貨量今年仍能個位數成長。

他強調，微星以出貨1,500美元以上的高階電競筆電為主，或是1,000至1,500美元的中高階電競筆電，該公司在中高階電競筆電是全球前兩大，這也使得微星電競筆電平均出貨單價達到1,600美元，對推升營收與獲利，將有正面幫助，甚至市調機構預估，微星九成以上營收都是來自電競產品。

在其他產品方面，微星資深經理楊子瑩表示，微星曲面電競在加拿大、美國、挪威、荷蘭、秘魯、智利、日本與菲律賓等，都是第一名。比利時、德國、法國、台灣、捷克、土耳其、南韓與澳洲則為第二名，使得微星曲面電競在全球排名，介在第一名的三星，以及第三名的冠捷之間。

微星2018年在曲面電競出貨量成長100%，2019年產業平均水準，是要成長30%，該公司將以優於平均水準為目標。

程惠正說，微星經營電競已經33年，在電競筆電的基礎上，很多粉絲要求微星提供監視器、滑鼠、耳機、鍵盤，甚至是機殼等各類周邊商品，甚至新推出的電競椅，也是全球缺貨，因此，2019年微星在電競周邊的成長力道，仍持續非常強勁。