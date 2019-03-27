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淨值變負將下市 華映：辜負股東與各界對公司的期待

車用及電器用產品帶動 貿聯業績拚兩位數成長

2019-03-27 18:45經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

貿聯董事長梁華哲今日表示，2019年雖然是充滿挑戰的一年，但是在車用及電器用線等產品出貨帶動下，力拼業績兩位數成長，尤其平價電動車用線束出貨量，可望較去年倍增。

梁華哲表示，目前全球晶圓代工廠使用率降到70%，顯示經濟面臨修正，而各大車廠也修正獲利預測，甚至有裁員的狀況，顯現2019年景氣成長具備挑戰。

不過，梁華哲仍看好電動車的發展，他說，矽谷街上已經出現很多特斯拉的平價車款，可以看到平價電動車已經在放量，電動車最高的成本是電池，一旦放量，電池成本就會下降，這將使得中國電動車廠，遠遠趕不上特斯拉。

貿聯總經理鄧劍華說，電動車仍是趨勢，主要客戶生產瓶頸已消除，2018年下半年起出貨也穩定爬升，加上陸系電動車既有客戶與新客戶相繼於2019年量產，車用線束全年出貨逐季攀升，2019年出貨可望倍增。

在電器用線方面，鄧劍華指出，英系客戶與其他品牌客戶推出年度改款新產品，推升營收持續上升，加上2018年起逐漸提升毛利率較高比重的客戶，東歐膠料產線完成建置，將有助毛利率提升，預計電器用線成長幅度將僅次於車用線，並擴建塞爾維亞產線來因應需求成長。

法人表示，戴森（Dyson）已成為貿聯電器線最大客戶，在Dyson熱絡需求支撐下，貿聯逐步減少部分利潤較差的訂單，藉此提高毛利率。

資訊產品方面，鄧劍華表示，商用擴充基座在北美維持成長動能，其中搭載Thunderbolt的擴充基座正式量產，預計未來將投資高速線製造廠，擴增資料中心高速線產品線，並且引進消費品牌客戶，滿足消費市場需求。

貿聯已瞄準400G的資料中心、Thunderbolt等高速應用布局，另外，光通訊產品，也鎖定基站端的基礎設施，搶攻5G商機。

貿聯以2018年產品別來看，車用線營收占比約15%，電器約24%、資訊用線48%、工業用及醫療等占比約13%。

貿聯董事長梁華哲(左)與總經理鄧劍華。貿聯/提供
貿聯董事長梁華哲(左)與總經理鄧劍華。貿聯/提供
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電動車貿聯毛利率

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