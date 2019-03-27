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淨值變負將下市 華映：辜負股東與各界對公司的期待

華映今晚7時重訊記者會 揭曉停牌原因

2019-03-27 18:28經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

華映（2475）將於今（27）日晚間7時舉行重大訊息記者會，揭曉今天於股市停牌的原因。

華映今天舉行董事會，華映僅於董事會後公告今年股東常會於24日舉行，並未公告及上傳去年財報，預料將於今晚的重訊記者會中一併公布。

華映財報

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