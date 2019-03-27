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事欣科拚營運 挖角Kontron大將

2019-03-27 17:15經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

IPC廠事欣科（4916）拚成長，近期剛完成墨西哥新廠搬遷，並同時大幅擴充產能，為因應北美業務訂單快速增加以及支應未來營運發展需要，事欣科決定，將新增聘請工控大廠Kontron旗下大將Randy Wisebrod以及航太產業大將Hector Martinez，分別負責業務與營運管理。

事欣科指出，Randy Wisebrod來自於Kontron，擁有服務於Kontron超過20年以上之豐厚經歷，於服務Kontron期間，主要負責Kontron馬來西亞及北美業務之發展，具有深厚的客戶基礎、業務拓展及管理經驗，未來將負責事欣科北美乃至於全球的業務發展。

Hector Martinez則來自於航太產業，擁有航太業超過25年以上的業界經歷，因此在製造、財務以及營運管理方面均具有多年的經驗，未來將藉助Hector Martinez的長才，加入並協助墨西哥廠之生產及營運，確保及提升該廠之最大利潤、最高客戶之滿意度。

墨西哥廠為事欣科於北美最重要生產基地之一，為因應該廠不斷增加之訂單，員工人數已由250人擴增至400人，未來預期仍將有擴編之需求，故需業界具有相關領域之人才加入，因此邀請二位大將加入事欣科，將為事欣科不斷快速增長之營運發展，增添莫大助益。

事欣科航太墨西哥

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