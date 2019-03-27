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大陸惠陽廠虧損影響 柏承去年虧損仍配息0.1元

2019-03-27 14:08經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

PCB廠商柏承（6141）公布董事會通過股利分配案，在去年全年轉虧損情況下仍決議擬配現金股利0.1元回饋股東，另預定6月18日召開股東會包含改選董事、監察人等議案。

柏承公告資訊顯示，去年淨損約8,809萬元，較前一年度淨利2.12億元轉虧；由於柏承去年前三季累計淨利約2,000萬元，換算去年第4季處於虧損約1.08億元、依據股本13億元換算單季虧損約0.83元，是連續三季虧損。

柏承說明，去年虧損主要是大陸惠陽廠虧損影響，今年沒有擴廠計劃，只有設備的汰舊換新。

股東會股利

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