金融、壽險股走弱 台股下跌16點收10,542

2019-03-27 13:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



摩台指28日進行結算，台股今（27）日開低後，盤中多頭企圖拉抬回平盤並站上5日均線；蘋概三王股走勢不強而拉低中小型股的漲升氣勢，盤面還是以題材股交投較活絡，包括華為發表新手機帶動非蘋陣營供應鏈股，但不敵壽險股的跌勢，大盤指數收盤為點10,542.7點，下跌16.5點，成交量1,031.1億元。

今日受到華為發表新手機題材激勵，非蘋陣營供應鏈的個股走強，包括：華星光（4979）、台光電、臻鼎-KY、德宏、南電、合勤控、緯創、欣興、正崴、華通及台郡。

盤中類股相對較弱的金融股，受到主管機關呼籲少發現金股利的影響，富邦金、國泰金、新光金、旺旺保、中壽、第一保與三商壽等壽險股價跌幅較深。

盤面量價表現較佳者有：穩懋、神盾、華新科、上銀及宏捷科，台積電、亞光、美時及雙鴻等股盤中跌幅超過1%。

日盛投顧表示，大盤指數低檔因月線與季線走揚中，所以中期低檔有支撐，10,400~10,450點有月線與年線支撐。長假與年報效應雖有，但不至於馬上影響本波多頭格局。

短線將以3月25日向下跳空缺口作為壓力點，即在10,400~10,600點間整理，待年報與長假後觀察國際股市變化後多空雙方再伺機而動。