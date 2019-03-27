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晶心科衝刺市佔率 盤中股價漲逾5%

2019-03-27 12:25經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

晶心科（6533）昨（26）日舉辦法人說明會，總經理林志明表示，目前晶心科積極朝向發展RISC-V最強處理器，在營運策略上，晶心科將持續以「鄉村包圍城市」方式擴大市佔率，就是除中央核心處理器之外，周邊的感測、儲存、觸控等都是晶心科衝高市占率的重點。

在法說會後，市場看好該公司未來營運可望持續看好的激勵，今日開盤後，晶心科股價持續向上衝高，股價盤中漲幅逾5%，盤中股價高點來到129元，不僅是近日波段新高，同時也是去年8月以來的股價新高。

晶心科總經理林志明表示，累計過去14年，晶心科的客戶應用超過百種，尤其最近幾年在物聯網的應用，現在還有更深度的物聯網應用，包括無人機、導航、金融科技、無線連結等。

林志明並強調，晶心科的營運策略一直是以「鄉村包圍城市」的方式慢慢搶攻市場，以智慧型手機來說，除了中央核心處理器之外，目前晶心科在周邊的感測、儲存、觸控等市占率很高，而以近年來的情況來看，此策略是對的，最實際的就是帶來每年10億顆以上的量產，林志明強調，未來此策略仍將使得晶心科在市佔率上持續向上推進。

此外，在新客戶方面，林志明也指出，近兩年客戶也有進入遊戲領域、智慧音箱、分享單車、車用ADAS控制器等，整體來說，晶心科客戶在AIoT表現不錯，預計未來在5G、AI以及WiFi6等都還有更大的運用。

晶心科處理器物聯網

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