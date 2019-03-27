親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

挾近27萬黨員 妙天：願幫柯文哲連署參選總統

主播吳宇舒婚姻有危機？ 老公遭爆吃窩邊草

華為P30系列手機登場 台廠半導體供應鏈Q2拉貨啟動

2019-03-27 10:48經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

中國電訊設備大廠華為。路透
中國電訊設備大廠華為。路透
分享
手機大廠華為上半年重頭戲P30系列旗艦機種，昨夜於巴黎驚艷亮相，搭載最新麒麟980處理器及10倍混合變焦鏡頭，功能規格直拼蘋果iPhone。該機預計在4月初上市，華為半導體供應鏈成員：處理器晶片的台積電（2330）、精測及鏡頭CIS元件的尚立、手機快充晶片昂寶-KY第2季拉貨引擎啟動，優先受惠。

中國手機市占率龍頭華為上半年新款手機P30、P30 Pro正式發表，如預期該款手機搭載華為旗下海思最新處理器麒麟980，採用台積電最先進7奈米製程，晶圓測試則由精測負責，比起華為前一代採10奈米製程生產處理器，麒麟980處理效能提升20%、綜效性能提升40%。

此外，由於採用7奈米最先進製程，使得麒麟980晶體管密度提高1.6倍，讓華為去年推出Hi AI 2.0人工智慧引擎運作更為強大順暢，內建雙NPU（神經網路處理單元），以影像辨識為例，前一代麒麟970的每分鐘圖片辨識率為2,000張，而麒麟980則增加到4,500張，Hi AI 2.0能夠支援輪廓、姿態細細微性的物理辨識，可進行視訊的處理，做到了精準象素級的分割。

除了處理器之外，P30系列令人驚艷相機功能，三顆主鏡頭加一顆TOF鏡頭，是華為旗下首款四鏡頭旗艦機，P30 Pro採用4,000萬畫素標準鏡頭、2,000萬畫素超廣角鏡頭及800萬畫素五倍望遠鏡頭，10倍混合變焦媲美望遠鏡功能，其中鏡頭CIS元件採用SONY製造感光元件為尚立代理供貨。

另外，P30系列支援無線充電及40W超級快充的功能，昂寶過去為華為長期合作夥伴，手機快充晶片獨家供應商，此次也可望順利取得P30系列快充晶片訂單。

鏡頭華為手機

相關新聞

緯穎上午掛牌大漲 榮登今年來市值最高掛牌上市股

2019-03-27 11:31

雲端服務夯 緯穎科技上市大漲52.41%

2019-03-27 10:14

緯穎掛牌上市 開盤大漲近五成

2019-03-27 09:14

緯創、台光電 外資叫好

2019-03-27 00:02

上福 去年股息2元

2019-03-27 00:00

精元 去年股息1元

2019-03-27 00:00

英業達 去年每股賺1.81元

2019-03-26 23:56

晶心科EPS 0.97元 將加強研發

2019-03-26 23:56

中揚光股息1元 配發率43％

2019-03-26 23:56

宏達電VR新機預購 營收補

2019-03-26 23:56

興櫃股王緯穎上市 將帶動高價股行情

2019-03-26 23:36

轉骨奏效 弘憶獲利寫7年新高

2019-03-26 14:33

影／東元參展智慧城市展 新服務型機器人亮相

2019-03-26 14:02

2019智慧城市開展 中保看好商機

2019-03-26 12:50

億光：以智慧照明打造物聯網城市

2019-03-26 12:17

亞系外資升目標價 緯創爆量5萬張

2019-03-26 12:16

擷發智能產業一站式服務平台 鎖定物聯網、AI崛起商機

2019-03-26 11:15

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

大同及旗下華映27日皆暫停交易 市場傳是這件事

2019-03-26 21:23

大同華映今停牌 市場震撼

2019-03-27 01:07

四年首見 國壽、中壽不發股息

2019-03-27 00:57

華映：有重大訊息公布 27日暫停交易

2019-03-26 17:44

KY股節稅題材 掀除權息行情

2019-03-26 23:32

外資升評喊進 緯創爆量飆

2019-03-26 14:33

證交所：大同普通股及相關權證 27日暫停交易

2019-03-26 18:03

大同、華映 同步申請明日暫停交易

2019-03-26 18:13

IFRS 9效應 存股族轉抱銀行型金控

2019-03-27 00:55

高價生技股 短多點火

2019-03-27 00:02

上銀獲利創高 派7.3元股利

2019-03-26 23:18

緯創、台光電 外資叫好

2019-03-27 00:02

嘉裕宣布雙減資 背後有戲

2019-03-26 23:18

緯穎3月27日 將以每股248元上市掛牌

2019-03-26 14:31

今日台股盤前重點掃描

2019-03-27 07:11

大成鋼夠利 配息3元

2019-03-26 23:56

興櫃股王緯穎上市 將帶動高價股行情

2019-03-26 23:36

緯穎掛牌上市股價大漲50% 中籤戶現賺12.2萬元

2019-03-27 09:42

蘋概三王帶動 台股漲79點收10559

2019-03-26 13:44

超商二哥去年財報創高！每股賺7.23元

2019-03-26 19:05

亞系外資升目標價 緯創爆量5萬張

2019-03-26 12:16

中籤率1.54% 興櫃股王緯穎3月27日每股248元上市

2019-03-26 16:55

英業達 去年每股賺1.81元

2019-03-26 23:56

就市論勢／高殖利率股 逢低布局

2019-03-26 23:59

投資股息ETF憂「稅」太多？5月首檔ETF連結基金募集

2019-03-26 16:57

中鼎 今年將恢復成長

2019-03-26 23:58

緯穎27日掛牌上市 每股248元

2019-03-26 19:59

宏達電VR新機預購 營收補

2019-03-26 23:56

全民權證／緯創 押寶長天期

2019-03-27 00:06

蘋果發表會欠亮 供應鏈淡定

2019-03-26 14:10

晶心科EPS 0.97元 將加強研發

2019-03-26 23:56

聚陽擬配發7.6元股利 近三年最高

2019-03-26 19:10

重訊待揭露 華映、大同及大同期權今日暫停交易

2019-03-27 08:31

2毫秒下單 康和證速衝逐筆交易

2019-03-26 14:34

擬真平台買氣旺 台股首日「飆」265點

2019-03-26 17:41

緯穎掛牌上市 開盤大漲近五成

2019-03-27 09:14

崑鼎再利用事業 下半年可望貢獻營收

2019-03-26 19:48

崑鼎 攻資源循環市場

2019-03-26 23:58

宏全現金2.3元 配發率61％

2019-03-26 23:57

康和證2毫秒下單 高速衝向逐筆交易

2019-03-26 16:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top