華為P30系列手機登場 台廠半導體供應鏈Q2拉貨啟動

2019-03-27 10:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



中國電訊設備大廠華為。路透 分享 facebook 手機大廠華為上半年重頭戲P30系列旗艦機種，昨夜於巴黎驚艷亮相，搭載最新麒麟980處理器及10倍混合變焦鏡頭，功能規格直拼蘋果iPhone。該機預計在4月初上市，華為半導體供應鏈成員：處理器晶片的台積電（2330）、精測及鏡頭CIS元件的尚立、手機快充晶片昂寶-KY第2季拉貨引擎啟動，優先受惠。

中國手機市占率龍頭華為上半年新款手機P30、P30 Pro正式發表，如預期該款手機搭載華為旗下海思最新處理器麒麟980，採用台積電最先進7奈米製程，晶圓測試則由精測負責，比起華為前一代採10奈米製程生產處理器，麒麟980處理效能提升20%、綜效性能提升40%。

此外，由於採用7奈米最先進製程，使得麒麟980晶體管密度提高1.6倍，讓華為去年推出Hi AI 2.0人工智慧引擎運作更為強大順暢，內建雙NPU（神經網路處理單元），以影像辨識為例，前一代麒麟970的每分鐘圖片辨識率為2,000張，而麒麟980則增加到4,500張，Hi AI 2.0能夠支援輪廓、姿態細細微性的物理辨識，可進行視訊的處理，做到了精準象素級的分割。

除了處理器之外，P30系列令人驚艷相機功能，三顆主鏡頭加一顆TOF鏡頭，是華為旗下首款四鏡頭旗艦機，P30 Pro採用4,000萬畫素標準鏡頭、2,000萬畫素超廣角鏡頭及800萬畫素五倍望遠鏡頭，10倍混合變焦媲美望遠鏡功能，其中鏡頭CIS元件採用SONY製造感光元件為尚立代理供貨。

另外，P30系列支援無線充電及40W超級快充的功能，昂寶過去為華為長期合作夥伴，手機快充晶片獨家供應商，此次也可望順利取得P30系列快充晶片訂單。