AMD訂單護身 祥碩股價高檔震盪力守季線

2019-03-27 09:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



祥碩總經理林哲偉。 本報系資料庫 分享 facebook 祥碩（5269）隨著AMD滲透率逐季攀升，晶片組出貨優於預期，外資法人上調標價，股價守穩季線之上，今（27）日盤中一度來到564元，漲幅1.62%。

先前市場傳出AMD新一代X570晶片組將自行設計開發，然而X570為高階主機板使用，占AMD主機板總出貨量比不到15%，中、低階B550及A520晶片組仍為主流，仍將由祥碩操刀設計開發，是AMD在中、低階晶片組的獨家供應商。

AMD將受惠於惠普等OEM廠於下半年將在桌上型大量採用AMD的處理器，帶動祥碩強勁成長，而Type-C加速升級也帶動祥碩另一營收成長動能。