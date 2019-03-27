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緯穎掛牌上市 開盤大漲近五成

2019-03-27 09:14經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

緯穎董事長林憲銘。報系資料照
緯穎董事長林憲銘。報系資料照
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緯創集團小金雞緯穎（6669）今（27）日以每股248元掛牌上市，開盤勁揚近五成，股價最高來到373元，正式開啟蜜月行情。

緯穎上市承銷案以競價拍賣進行，最高得標價格高達450元，競拍得標加權平均價格349.32元，約為競拍底價215.65元的1.62倍。

此外，公開申購價為248元，總計吸引超過25萬人參與申購，申購過程中凍結逾643億元之資金且中籤率僅1.54%，顯示市場反應熱烈。

緯穎專注在超大型資料中心及雲端基礎架構之解決方案，成立至今七年時間，營收及獲利呈現三級跳，2018年營收為1,811億元，稅後淨利達55.78億元，EPS達38元，皆再創歷史新高。

緯穎為美系一線資料中心之關鍵合作夥伴，已在全球前四大雲端服務供應商切入兩大客戶，且都取得主要供應商地位。未來伴隨人工智慧、5G與物聯網的蓬勃發展，雲端服務會更加多元，超大型雲端資料中心可預計將持續成長。

根據資策會MIC預估，全球雲端服務市場規模將由2015年的373億美元成長至2020年的932億美元，年複合成長率高達20.1%，顯示雲端服務市場仍有大幅度的成長空間。

Cisco預估2016年至2021年超大型資料中心將由338座成長至628座，年複合成長率高達13%，顯示資料中心需求隨著雲端服務市場不斷成長。未來在人工智慧、5G與互聯網的蓬勃發展下，雲端服務會更加多元化發展。

緯穎在既有研發與設計的核心能力基礎上，透過ODM直接銷售（ODM Direct Sales）之商業模式，協同客戶開發產品，高度客製化深切符合大型雲端服務業者需求，改變伺服器產業供應鏈秩序。

隨著全球資料中心投資金額持續增加，高效能且低成本的運算與儲存產品將持續帶動原廠設計直接銷售崛起，顛覆過去以品牌商為主的市場分佈狀況。

持續成長茁壯之緯穎，未來長期目標仍朝向ODM直接銷售模式，並持續研發提供大型資料中心各種工作負載最佳化的的新產品與技術，使資料中心能擁有最佳整體擁有成本。

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