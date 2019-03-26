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博智去年每股賺7.36元 Q4獲利衰退

2019-03-26 20:13經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

PCB廠商博智（8155）今（26）日公布財報，去年歸屬母公司淨利約3.66億元，年成長19.2%，去年每股稅後純益約7.36元，較前一年度新高6.17元成長，不過因博智去年前三季累計每股稅後純益已達6.58元，換算去年第4季單季每股稅後純益僅約0.78元，較前一季與前一年同期衰退。

博智並預定6月25日在桃園市龍潭區烏林里工二路128號公司地下室一樓召開股東常會並補選公司獨立董事一席。

財報股東

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