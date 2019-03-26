英業達首季營運回溫 全年毛利率趨近5%

2019-03-26 17:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



代工廠英業達（2356）去年第4季單季毛利率降至4.1%，為2012年第2季以來新低，對此，英業達總經理巫永財強調，去年第4季是谷底，預估今年第1季會改善，且本季營運看來比去年同期好，全年毛利率希望能比去年4.7%好一些，回到趨近5%水準。

英業達去年第4季毛利率4.1%，季減0.6、年減0.9個百分點，為2012年第2季以來單季新低。英業達指出，主要是產品組合問題，因去年NB營收比重增加，但毛利率較高的伺服器佔比下滑，一來一往之間，導致毛利率驟降。

英業達指出，2018年是毛利率相對低的組合，今年重點將走高單價、毛利率較好的產品發展。除了原有產品線新增產品外，今年還有交換器、車載電子及醫療產品等新品，規劃今年將陸續小量出貨。

巫永財強調，去年第4季是谷底，今年第1季毛利率會改善，全年毛利率希望能比去年4.7%水準好一些。由於產品組合改善，預期今年毛利率會趨近5%水準，但要回到5%或以上還是有難度。

展望今年，巫永財指出，有三大因素影響營運，第一是伺服器產業今年成長僅1%多;其次，到今年第2季CPU還是缺貨，英業達「每天都在追著跑」;第三，中美貿易戰現在還看不到尾聲，影響全球經濟成長，像歐美股市大跌，終端的需求也比較保守。

不過，巫永財強調，儘管大環境不利，英業達對今年營運仍是持審慎樂觀態度，主要因為伺服器、PC都有新品推出，前者因有採用AMD架構產品，後者則是有商用新品。