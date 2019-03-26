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緯穎3月27日 將以每股248元上市掛牌

2019-03-26 14:31經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

專注在超大型資料中心及雲端基礎架構之解決方案供應商-緯穎將於3月27日以每股248元掛牌上市。緯穎成立至今七年時間，營收及獲利呈現三級跳，2018年營收為1,811億元，稅後淨利達55.78億元，EPS達38元，皆再創歷史新高，未來伴隨人工智慧、5G與物聯網的蓬勃發展，雲端服務會更加多元，超大型雲端資料中心可預計將持續成長。

緯穎上市承銷案以競價拍賣進行，最高得標價格高達450元，競拍得標加權平均價格349.32元，約為競拍底價215.65元的1.62倍；此外，公開申購價為248元，總計吸引超過25萬人參與申購，申購過程中凍結逾643億元之資金且中籤率僅1.54%，顯示市場反應熱烈。

緯穎身為國內OCP (Open Compute Project) 白金級會員與解決方案供應商，以雲端服務業者為主要客戶群，目前已打入多家美系一線雲端服務供應商，品質深獲客戶肯定，出貨至全球149個超大型資料中心。

緯穎在既有研發與設計的核心能力基礎上，透過ODM直接銷售 (ODM Direct Sales) 之商業模式，協同客戶開發產品，高度客製化深切符合大型雲端服務業者需求，改變伺服器產業供應鏈秩序。隨著全球資料中心投資金額持續增加，高效能且低成本的運算與儲存產品將持續帶動原廠設計直接銷售崛起，顛覆過去以品牌商為主的市場分佈狀況。

展望未來，緯穎已在全球前四大雲端服務供應商切入兩大客戶，且都取得主要供應商地位。除了在主要客戶維持占有率之外，為求公司長期經營的穩定與成長，緯穎積極參與OCP Global Summit、台北國際電腦展Computex及CloudFest，並發表多篇技術白皮書，展示公司開發的最新產品與創新技術，維持與關鍵伙伴與潛在客戶良好互動。除了持續深耕現有大型資料中心市場，也會積極開發新商機並密切追蹤AI、IoT、邊緣運算及5G應用等市場。

根據資策會(MIC)預估，全球雲端服務市場規模將由2015年的373億美元成長至2020年的932億美元，年複合成長率高達20.1%，顯示雲端服務市場仍有大幅度的成長空間。Cisco預估2016年至2021年超大型資料中心將由338座成長至628座，年複合成長率高達13%，顯示資料中心需求隨著雲端服務市場不斷成長。

緯穎董事長林憲銘(右)。圖／緯穎提供
緯穎董事長林憲銘(右)。圖／緯穎提供
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