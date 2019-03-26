影／東元參展智慧城市展 新服務型機器人亮相

2019-03-26 14:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



東元（1504）號召旗下關係企業，參與2019智慧城市展，規劃智慧零售、智慧交通及智慧社區三大主體展區，展示近年在智能解決方案和物聯網系統服務耕耘的成果；其中，應用於智慧零售的服務型機器人，頗為吸睛。東元今（26）日由董事長邱純枝等人，正式介紹第二代服務型機器人亮相。

東元的初代服務型機器人，去年初曾在摩斯漢堡店面現身，進行場域測試。東元經過改良後推出第二代，體積相較初代縮小超過50%，行走速度、避停、避障功能方面也有進步，已經進到規劃量產階段，預計3月底先推出5台機器人，進到摩斯漢堡店面應用，今年至少產出15台機器人。

東元在展會現場結合旗下東捷資訊技術，展示為摩斯漢堡打造的App派送餐點整合服務，並為增加趣味性，讓機器人擔任現場配送員。東元指出，未來一年將持續優化機器人功能，以V-SLAM、視覺AI應用為發展重點，為此已預留三個攝影鏡頭位置，之後也有出口進軍海外市場計畫，並可配合國外設計不同語系應用。

邱純枝表示，東元集團的智能化業務，占今年前瞻事業相當重要的一部分，除了服務型機器人，以及此次展示的智慧社區、智能社區微電網系統、智慧置物櫃等，智慧工廠解決方案、數位服務也都會是今年規劃的前瞻事業項目，並且已做成短、中、長期目標，將同時鎖定台灣和海外市場。