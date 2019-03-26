億光：以智慧照明打造物聯網城市

2019-03-26 12:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



LED大廠億光（2393）今年首度參加「智慧城市論壇暨展覽」，億光表示，該公司展出的智慧路燈控制系統，藉由智能ICT資通領先技術，能讓智慧道路裝置與智慧城市進行完美的接軌，是新一代最優質、節能、智慧的LED路燈。

億光表示，該公司在現場展出多款路燈，其中以智慧型勝利路燈系列詢問度最高，其為目前重量最輕之高瓦數LED路燈，發光效率150lm/W以上，具有絕佳的散熱管理與流線新穎的外觀造型設計，並可提供內置型及外置型兩種電源供應器供選擇。

此外，億光也指出，新一代照明產品，在考量快速公路在高速駕駛及照射距離下，對照明光效的需求，億光也推出勝利路燈2系列，採用蝙蝠翼非對稱光型，內建散熱鰭片，有效減少粉塵附著，為200超高瓦數高亮度，在高速快速道路等場景下，仍可保有絕佳的照明品質。

同時全系列路燈皆可搭配世界首創互動式智能燈柱、有線電力線傳輸及無線傳輸等智慧路燈方案，具有資訊傳輸交流的平台，也可添加各種人性化附加功能，如道路上人車流監控、空氣品質監控、行為觀察與辨別，聲音收集與預測，行動網路微型基地站等功能。

智慧路燈管理部分，億光電子可依照場域環境需求，提供各式有線與無線方案，藉由遠端平台即可輕鬆地得知燈具設備的運作狀態。億光智能ICT資通領先技術，能讓智慧道路裝置與智慧城市進行完美的接軌。