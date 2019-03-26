弘憶國際去年虧轉盈 全年EPS 1.28元近7年新高

2019-03-26 12:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



亞太地區專業的半導體零組件通路商解決方案廠商弘憶國際（3312），受惠運營商市場、3C、工業電子、物聯網相關產品應用出貨暢望帶動銷售成長等因素影響下，去年業績表現成長，去年全年每股稅後純益1.28元，寫下近七年來每股獲利新高。

弘憶國際在2015年停止代理日商東芝記憶體與硬碟產品及2017年上半年全數提列子公司弘威電子投資款後，營運狀況由谷底翻揚，去年第四季稅後純益為2451萬元，單季營業收入達28.61億元，第四季單季每股稅後純益（EPS）為0.22元；此外，該公司去年全年每股稅後純益為1.28元。

該公司表示，自2015年起與東芝集團代理產品因毛利與庫存爭議而停止代理後，財務及營運表現受到影響。去年起從新出發，透過進銷存嚴格管理、組織重整與資本結構優化，以降低營運風險與資金成本，提高獲利能力，使弘憶國際全年度每股稅後純益達到1.28元，創公司近年來獲利新高。

展望未來，該公司表示，將持續延伸擴大應用產業領域，尋找新商機，今年營收成長分別在運營商標案市場，主流無線藍芽音頻產品、物聯網、通訊網路、車聯網、電腦周邊相關運用推出解決方案。

此外，在新產品線與加值型供應商開發方面，弘憶國際指出，未來將著在傳感器，對耳麥克風，電池及天線等新產品。弘憶國際提供多項產品應用解決方案，將更能提供客戶更高附加價值服務與增加市占率，在獲利增加及營運效率持續改善下，預計今第一季有明顯的營運貢獻。