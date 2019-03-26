擷發智能產業一站式服務平台 鎖定物聯網、AI崛起商機

2019-03-26 11:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



物聯網、人工智慧（AI）等趨勢崛起，國內唯一提供開放式半導體及電子系統供應鏈整合平台廠商擷發科技結合逾180家合作夥伴，打造靈活運用的智能產業一站式服務平台，初期將針對區塊鏈技術、車用電子系統及AI自動光學檢測系統等領域需求為主要訴求，未來將會進入其他新興智慧系統。

總經理楊健盟指出，在現今強調數據為上的趨勢下，軟硬體協同優化成為提升價值的關鍵，因此以創新的系統設計製造營運模式為起點，鎖定大型IC、系統公司的高風險前瞻計畫，中小型IC、系統公司，或是本身無IC、硬體設計部門卻有需求的業者，提供多維度的智能產品設計及製造服務。

楊健盟表示，以特有的AI及電子層級 （Electronic System Level，ESL）系統設計流程，打造靈活運用的智能產業一站式服務平台，提供客戶多元彈性的系統單晶片及系統設計/製造服務，這是全球首創的創新系統設計製造營運模式。

他強調，平台在培育多樣化的生態系統、建立電子層級快速模擬虛擬原型（ESL Fast Virtual Prototype）系統設計、注入AI設計流程等三大核心競爭優勢下，初期將針對區塊鏈技術、車用電子系統及AI自動光學檢測系統等領域需求為主要訴求，未來將會進入其他新興智慧系統。

擷發指出，在全球擁有180家以上的會員夥伴，依不同能力、地域及供應鏈位置可提供多樣化的服務，並有超過100個IP在平台上架；獨特的品質管理及線上大數據分析系統，可提供顧客及夥伴最佳的品質及最即時的市場資訊，對IP提供者、晶片設計與製造、系統組裝、軟體及終端測試與組裝，創造多贏契機。

擷發執行董事暨大中華區總經理黃克勤博士指出，車聯網市場前景龐大，在硬體、軟體、大數據、生態系統等四大應用領域機會豐富，與專攻電動車三電控制系統整合的聯華聚能團隊共同開發平台，希望結合車聯網資料雲平台、車廠、系統廠，建構汽車生態系統，提供大數據的AI服務，向智慧汽車新里程碑邁進。

此外，近年因虛擬貨幣帶起「礦工」風潮，礦工透過解決新生成的區塊幫助整個區塊鏈更新交易紀錄，讓全球挖礦運動隨著展開。擷發指出，受惠於這個趨勢，接受大型虛擬貨幣交易商委託規劃整體系統架構，從平台中選擇適合該委託案的會員提供該客戶設計和製造的服務。