親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

毅嘉去年轉虧為盈 將配發每股現金股利0.5元

2019-03-25 18:23經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

毅嘉（2402）今（25）日公布，董事會決議配發每股現金股利0.5元，優於去年的零配息。毅嘉106年每股稅後虧損0.97元，去年順利轉虧為盈，自結每股稅後純益0.48元，毅嘉將於6月14日舉行股東會

毅嘉去年第2季起，單季已順利轉盈，第4季自結稅後純益1.01億元，季增35%，創近兩年單季獲利新高。自結全年稅後純益1.47億元，每股稅後純益0.48元，為近4年新高。

毅嘉股東會

相關新聞

緯創法說 聚焦印度新廠iPhone布局

2019-03-25 14:22

連接器股無力 嘉澤、貿聯抗跌

2019-03-25 14:20

誠美材風暴 恐吹亂面板業

2019-03-25 14:20

誠美材危機 明基材、力特吸買盤

2019-03-25 14:20

遠傳井琪率團隊亮相 3大定位搶進5G「大人物」商機

2019-03-25 12:33

巨路去年營運創佳績 股價相對抗跌

2019-03-25 12:05

誠美材產線狀況 影響面板價格走勢

2019-03-25 12:03

各擁題材 連接器線高價股貿聯、嘉澤逆勢抗跌

2019-03-25 11:51

半導體族群利空罩頂 台積電、聯發科聯袂重挫

2019-03-25 10:57

5G題材加持 中華電逆勢抗跌

2019-03-25 10:39

晶彩科續旺 爆萬張大量逆勢大漲

2019-03-25 10:16

奧運題材加持 宏觀逆勢抗跌

2019-03-25 10:06

臻鼎拚成長 強攻5G

2019-03-24 22:40

志聖、牧德 營運添活水

2019-03-24 22:40

十銓 去年每股賺3.04元

2019-03-24 22:39

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

市場波動大 金管會：希望金融業少發現金股利

2019-03-25 11:30

台股下挫169點 台積電市值蒸發1685億

2019-03-25 10:01

高殖利率股 可攻可守

2019-03-24 22:48

台積領銜 台股演回補大戲

2019-03-24 23:20

逐筆交易擬真平台 周一盤後上線

2019-03-25 00:06

經濟解析／美公債殖利率倒掛 經濟衰退要來了嗎?

2019-03-25 09:08

中鋼今決定配息每股1元 為103年來最佳數字

2019-03-25 14:08

三好族群抗震 躍主流

2019-03-24 22:48

智慧城市概念股 多頭聚焦

2019-03-24 22:57

長虹 股息 上看10元

2019-03-24 22:39

智慧城市概念股／緯創、中華電 買盤湧

2019-03-24 22:57

台股交易新舊制度 四大差異

2019-03-25 00:07

聯嘉 獲特斯拉擴大釋單

2019-03-24 22:45

中鋼擬配現金股利 普通股1元、特別股1.4元

2019-03-25 13:56

中鋼 下季盤價看漲

2019-03-24 22:43

美債殖利率倒掛 台股開盤重挫160點

2019-03-25 09:11

台股重挫逾百點 顧立雄：信心沒有崩潰 不需介入

2019-03-25 10:44

逐筆交易擬真平台上線 大立光、台積電被買上漲停

2019-03-25 16:58

環工三雄 去年獲利靚

2019-03-24 22:40

今日台股盤前重點掃描

2019-03-25 07:25

半導體族群利空罩頂 台積電、聯發科聯袂重挫

2019-03-25 10:57

汽車零組件 今年有壓

2019-03-24 22:43

智慧城市概念股／仁寶、廣達 營運看旺

2019-03-24 22:57

金管會約談金控家族 台新金首家主動申報持股逾10%

2019-03-25 09:24

5G題材加持 中華電逆勢抗跌

2019-03-25 10:39

盤中逐筆交易插隊難 程式交易占上風

2019-03-24 20:43

欣興、嘉聯益 押長天期

2019-03-24 22:52

台泥秀股利 水泥股神氣

2019-03-25 14:20

誠美材產線狀況 影響面板價格走勢

2019-03-25 12:03

永大獨董再桿日立 陳世洋：資產重估後絕不止65元

2019-03-25 11:53

台積電市值蒸發1815億台股跌159點 三大法人賣超62.8億

2019-03-25 15:04

台泥財報、股利好威 帶動水泥類股一枝獨秀

2019-03-25 12:04

臻鼎拚成長 強攻5G

2019-03-24 22:40

法人買超股 股價有撐

2019-03-24 22:48

台股守穩年線下跌159.59點 收10,479.48點

2019-03-25 13:47

誠美材擬申請債務協商 早盤爆量打開跌停

2019-03-25 09:36

明基材、力特可望受惠轉單效應 股價逆勢大漲

2019-03-25 11:59

智慧城市概念股／亞太、遠傳 前景閃亮

2019-03-24 22:57

台股開盤跌103.95點

2019-03-25 09:21

晶彩科續旺 爆萬張大量逆勢大漲

2019-03-25 10:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top