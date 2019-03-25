毅嘉去年轉虧為盈 將配發每股現金股利0.5元

2019-03-25 18:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



毅嘉（2402）今（25）日公布，董事會決議配發每股現金股利0.5元，優於去年的零配息。毅嘉106年每股稅後虧損0.97元，去年順利轉虧為盈，自結每股稅後純益0.48元，毅嘉將於6月14日舉行股東會。

毅嘉去年第2季起，單季已順利轉盈，第4季自結稅後純益1.01億元，季增35%，創近兩年單季獲利新高。自結全年稅後純益1.47億元，每股稅後純益0.48元，為近4年新高。