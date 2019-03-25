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遠傳井琪率團隊亮相 3大定位搶進5G「大人物」商機

2019-03-25 12:33經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

遠傳(4904) 新任總經理井琪今(25)日率新團隊亮相，宣布將以「精實、轉型、再成長」定位新遠傳，迎接5G「大人物」應用新時代，除繼續進行內部員工新技術培育計畫，也積極招募大（大數據）、人（人工智慧）、物（物聯網）技術人才，進一步提升具新事業相關技術員工的比例。

井琪表示，今年秉持「精實、轉型、再成長」營運方針，要超乎傳統電信角色，「轉型」成為消費者數位生活中的最好幫手和企業智慧創新轉型的最佳夥伴；未來遠傳將更貼近客戶，更仔細聆聽客戶的聲音。

她表示，持續強化內部創新科技能力，並結合大（大數據）、人（人工智慧）、物（物聯網）「大.人.物」的開發應用；對外將以結盟、投資持續擴展生態圈，提供更多元的創新服務，帶動整體遠傳「再成長」；目前正積極為2020年5G正式商轉準備；井琪強調，遠傳要從傳統的電信服務轉型成以「大.人.物」資安和雲端技術，提供數位服務與跨業跨界企業方案的服務公司。

遠傳指出，今年開始將善用「大.人.物」策略，打造創新的智慧服務，除加速啟動新事業佈局，跨足綠色能源、擴大雲端版圖，未來還會持續鎖定「大.人.物」與各項創新服務；2018年成立旭天能源，深化綠色能源的關鍵技術外，還將提供太陽能系統規劃、智慧電網建置、智慧能源平台管理的全方位綠色能源解決方案。

為加快國際雲端市場的佈局，加深與國際雲端服務商AWS的合作關係，遠傳2018年11月取得博弘雲端科技70%股權，今年結合博弘的資源，有信心雲端業務的成長將能超過100%。

遠傳雲端服務物聯網

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