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誠美材產線狀況 影響面板價格走勢

2019-03-25 12:03經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

誠美材（4960）經營權之爭未解，銀行額度全遭凍結，導致資金缺口逐漸擴大，日前決議向經濟部工業局申請債務協商，今（25）日將和銀行團展開協商。偏光片自去年起供給吃緊，甚至已開始醞釀漲價；誠美材營運出狀況，影響層面擴及整個面板業。

面板3月開始需求升溫，研調單位IDC資深分析師陳建助表示，3月開始，面板需求出現增加趨勢，薄膜覆晶封裝（COF）基板和偏光片的供給緊俏為其中一個原因，原材料供應吃緊，會稍微帶動面板需求面的備貨量，第二季可能會提前看到第三季的面板需求，移轉到第二季來進行相關採購。

陳建助指出，偏光片和COF基板的缺貨，是目前影響價格最大的關鍵零組件，若缺貨而影響實際面板產出，將進一步影響面板未來價格上的走勢。目前看第二季，電視面板32吋、40到43吋的最低價，預期微幅漲價1美元到持平；55吋以上大尺寸電視面板雖續跌價，但跌幅可望趨緩。

誠美材營運出狀況，不少面板廠傳已在進行相關布局，以維持穩定供料。誠美材大客戶兼大股東的群創（3481）表示，公司會密切關注供應商供貨的穩定狀況，隨時採取必要措施，確保供料無虞。

同時，群創也呼籲誠美材，董事會和決策經營階層處理債協事宜時，應捐棄成見，考量公司、股東、銀行、員工、客戶和供應商的最大利益，共同為公司未來努力，善盡企業社會責任，才能創造多嬴。

電視面板群創

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