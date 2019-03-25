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墾丁海產店30片超厚鮭魚！ 超便宜她驚呼：不用做生意了？

奧運題材加持 宏觀逆勢抗跌

2019-03-25 10:06經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

宏觀（6568）上半年業績穩定成長，加上2020年東京奧運到來，播送8K4K畫面帶動衛星業務將快速成長，全年獲利可望挑戰歷史新高，早盤股價逆勢抗跌，僅小跌1.62%。

目前日本衛星主導晶片為SONY及 Panasonic兩大陣營，宏觀與 Panasonic展開合作開發，部分產品已經成功導入設計，業界預期下半年可望有好消息傳出，而宏觀在衛星廣播降頻晶片、衛星廣播多頻道切換晶片出貨也逐季升溫，下半年進入出貨高峰期，法人預估今年衛星業務營收比重可望由26%躍升至三成以上。

宏觀總經理孫德風。 圖／聯合報系資料照片
宏觀總經理孫德風。 圖／聯合報系資料照片
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