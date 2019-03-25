騰輝-KY 4月17上市 採競價拍賣新制 底價52.68元

2019-03-25 10:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



利基型銅箔基板廠騰輝-KY（6672）訂於4月17日掛牌上市，將採取競價拍賣。此次新股現金增資上市將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣、競拍底價為52.68元，另20%採申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格1.14倍為上限，承銷價暫定為60.06元。

騰輝競價拍賣從明（26）日起至3月28日止，底價係以3月21日前興櫃有成交之30個營業日其成交均價簡單算術平均數之七成為其上限，而騰輝將競拍底價敲定為每股52.68元，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

此外，騰輝將於4月3日進行公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單單價及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格1.14倍為上限，故暫定為每股60.06元。

騰輝選擇不與同業在紅海市場競爭的營運模式，全力投入經費在自主研發上，自行成功開發無鉛、高耐熱、無鹵素的環保基板、國際汽車大廠認可的散熱鋁基板、符合太空總署及航空公司認可的聚醯亞胺黏合片，且除了亞洲市場外，透過多年佈局，擁有美國、英國及德國等自有銷售通路，以配合客戶交期、同時貼近服務客戶，使得騰輝營運規模日益成長，2016~2018年度之合併營業收入分別為45.5億元、49.6億元及54.1億元，2018年度創公司歷史同期新高紀錄，每股盈餘為6.75元。

根據台灣經濟研究院及工業技術研究院IEK研究中心2018年發布之報告，未來銅箔基板產業之動向聚焦在5G、物聯網、車用電子、伺服器及軟板等市場。

騰輝透過自有專利配方、特殊製程技術，以及全球市場布局，現已取得全球多項汽車高導熱照明、機電、及軍工航太等規範專業認證，騰輝電子研發中項目包含未來應用在自動駕駛的遠距離偵測雷達、天線、AR/VR/AI應用之封裝測試、5G通信及無線充電技術等所需之高頻高速基板材料。