佳世達公布 將配發現金股利0.85元

2019-03-21 19:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



佳世達（2352）今（21）日公布，因聯合艦隊策略奏效，帶動去年合併營收、本業獲利雙雙成長，結算去年稅後純益40.35億元，每股稅後純益2.05元，董事會通過擬配發現金股利0.85元，股東會將在6月21日舉行。

佳世達表示，去年合併營收1,558億元，年增14%，合併營業淨利45.76億元，年增35%，由於業外獲利減少，每股稅後純益2.05元，低於前年的2.69元。

佳世達董事長陳其宏表示，佳世達在2017年投資友通、拍檔和虹韻，帶動2018年營收獲利增長，2018年投資明泰科技、凱圖國際、眾福科技以及宇迪光學等，期望持續擴大的聯合艦隊陣容，帶動佳世達轉型進入高附加價值產業，更因發揮集團資源整合與專業分工的效益，使佳世達和艦隊夥伴皆能創造新的成長動能。

佳世達以聯合艦隊策略，持續推動優化現有事業、擴大醫療事業、加速解決方案、布局關鍵零組件四大營業方針，集結目標領域優秀的隱形冠軍，打破原先企業規模的成長天花板，發揮綜效，實現增長。例如友通資訊由工業電腦板卡跨入系統領域，2018年合併營收成長4成；明基三豐則由於聽力、口腔等新事業創佳績，2018年也成長近2成。