新AirPods來了 供應鏈吃香

2019-03-21 11:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



千呼萬喚！遲到已久的新AirPods終於正式登場，主打全新無線充電盒，以及聲控啟用Siri功能。供應鏈包含代工廠英業達（2356）、PCB廠華通（2313）和燿華（2367）目前已進入拉貨，法人預估，隨著AirPods正式全球開賣，可望為相關供應鏈上半年淡季營運增添柴火。

蘋果昨（20）日晚上正式在官網上揭曉新一代無線藍牙耳機AirPods，由全新的Apple H1耳機晶片驅動，能與各種裝置建立更快速、更穩定的無線連接。新品具備更長通話時間、以聲音啟用Siri功能，及全新無線充電盒。

蘋果指出，新品具備更長通話時間，充電一次，可享五小時聆聽時間，現在更提供長達三小時通話時間。充電盒儲備了多次充電量，提供超過24小時的聆聽時間。

在全新充電盒方面，只要將AirPods 充電盒放在與Qi相容的充電板上，就能開始充電。充電盒正面的 LED 指示燈能讓使用者知道 AirPods 充電情況。

蘋果尚未宣布新AirPods上市時間，但已公佈耳機搭配無線充電盒與充電盒售價方案，分別為台幣6,490元及5,290元，與上一代價格差異不大。

值得留意的是，外界本來預期新一代AirPods將與蘋果打造的無線充電板Airpower一起推出，但截至現在，蘋果尚未揭曉Airpower，市場預料，AirPods尚未公佈上市時間，可能與Airpower有關，等後者正式亮相後，蘋果將一併宣布上市時間。

據悉，蘋果在首季已對供應鏈啟動拉貨。英業達與中國大陸廠商立訊皆為代工廠，英業達仍維持主力製造廠地位，但相對第一代無線藍牙耳機初期獨家供應，在新品上，英業達被立訊瓜分的訂單比重增大。此外，華通與燿華則提供軟硬結合板部分。

法人預估，隨著Airpower亮相，蘋果可望公佈新AirPods上市時間，隨著產品陸續全球開賣，屆時對供應鏈啟動第二波拉貨，可望為相關廠商上半年淡季營運增添柴火。

儘管智慧手機銷量進入成長高原期，但無線藍牙耳機市場逆勢突圍，在蘋果AirPods推出後，包含三星、Bose、華為、Google、亞馬遜等皆推出產品，希望搶奪這塊新增的大餅。

據調研機構Counterpoint統計，去年無線藍芽耳機銷量為4,600萬個，蘋果AirPods獨佔鰲頭，以3,500萬個吃下75%的市占率，研調機構預估，到2020年無線藍牙耳機將達到1億2,900萬個。