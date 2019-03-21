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為何對郭秀珠恩將仇報？ 阿扁的理由果真老謀深算

大同集團連環爆 綠能將下市、太陽能夢碎

今日台股盤前重點掃描

2019-03-21 07:34經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

一、Fed決策更「鴿」 暗示今年不升息、9月停止縮表

美國聯準會（Fed）3月決策內容更加偏向鴿派，程度甚至超乎許多經濟學家的預期，除了調降經濟預估，更暗示今年全年不會升息，還宣布5月開始放慢縮減資產負債表速度、預定9月停止縮表。美元指數應聲重貶，美國公債大漲，國際金價小幅走高，美股則漲跌互見。

二、大同集團連環爆 綠能將下市

台灣太陽能業悲歌！大同集團旗下、台灣最大太陽能矽晶圓廠綠能昨（20）日公告去年大虧70.9億元，每股淨損16.34元，去年底每股淨值轉為負5.53元，最快4月底、5月初股票下市。綠能成為台灣第一家因財務狀況不佳，股票下市的太陽能廠，近7.2萬名小股東持股將成為壁紙。大同集團更是大苦主，綠能最大股東尚志半導體昨天同步公告，因認列綠能轉投資鉅額損失，導致該公司去年底每股淨值降至0.84元。

三、手機拖累 華碩上季大虧28億元

華碩昨（20）日公布去年財報，去年第4季受提列手機事業一次性虧損、美中貿易戰和英特爾中央處理器（CPU）缺貨等因素影響，單季轉虧，每股淨損3.8元，為十年來首次單季虧損，拖累去年每股純益僅5.7元，為2010年品牌代工分家以來，獲利最差的一年。

四、外資轉買 台股走高 亞洲最強

美國、台灣利率決策公布前夕，外資昨（20）日轉賣為買，配合投信連八買穩盤，力拱台指期拉高結算，台積電也攀五個月新高價，帶動台股日線拉出連四紅，創下五個月以來的波段高點，表現傲視亞股。

五、802檔融券回補 行情來了

台股昨（20）日再創波段高點，多頭持續掌握盤勢；由於上市櫃公司密集公布股東會日期，依時程推算，計有802檔個股、22萬張融券，須在4月底前強制回補，融券餘額較高的旺宏、宏達電、嘉聯益等，將有機會領銜展開回補行情。

六、美時結盟日大藥廠 攻亞洲

美時昨（20）日宣布，與日本富士製藥（Fuji Pharma Co., Ltd. ，以下簡稱富士）簽署商業合作、交叉持股投資計畫。美時決議以每股125.5元辦理私募現金增資引進策略投資人富士，其中，富士將以2,000萬美元認購並持有美時2%的股權，而美時亦將以2,000萬美元取得富士約3.9%股權。

七、興櫃股王緯穎 去年每股大賺38元

興櫃股王緯穎昨（20）日公布去年稅後純益55.77億元，創歷史新高，每股純益38元。緯穎總經理洪麗甯指出，去年資料中心伺服器蓬勃發展，今年將進入盤整，將力保業績不衰退，主因客戶要先把買來的硬體做軟體最佳化。

太陽能美時富士
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