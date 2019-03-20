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緯穎去年EPS達38元 再創新高

2019-03-20 19:02經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

緯穎今（20）日公布2018年稅後純益55.77億元，創歷史新高，較2017年稅後純益12.08億元好幾倍增長，2018年每股稅後純益(EPS)達38元，2017年EPS為11.70元，該公司將在6月25日舉行股東會。

展望2019年，緯穎總經理洪麗甯之前說，長期來說，充滿成長動能，主要是雲端服務、5G、物聯網與大數據，均帶動伺服器的需求，但2019年將進入盤整，因為客戶要先把買來的硬體，做軟體的最佳化。

除了客戶採購較為趨緩之外，她指出，中美科技大戰，對中國大陸伺服器市場影響也很大，因此，2019上半年資料中心伺服器市場將會疲軟，下半年才會恢復，預期2020將回到產業應有的成長力道。

法人預估，緯穎2019年毛利率可能優於預期，以該公司17.1億元股本計算，緯穎2019年EPS達34.88元，不過，上半年將是緯穎營運的調整期，要到下半年成長性才會比較好。

國內法人出具報告表示，緯穎2019年營收展望更趨保守。但基於零組件價格下跌趨勢，尤其是記憶體，目前緯穎預估，營收將不如原來預期，但記憶體佔總成本的30%至40%，雖然該公司2019年營收要年增5%至10%備受挑戰。不過，毛利率或將優於預期。

緯穎2019年1、2月營收年增18%至264億元，達法人預估第1季營收410億元的64%，法人指出，緯穎第1季營收年增率恐不如預期，要到下半年營收成長才會較佳。

在毛利率方面，法人指出，緯穎自估2019年毛利率將維持在5%至6%，營業費用率則下滑。製造成本佔營收的1.5%至2.0%，原料成本則佔其餘的92%至93%。

基於記憶體價格跌勢，2019年毛利率有望改善。鑒於規模擴大，法人預估，下半年毛利率將優於上半年，估計2019年營利率達3.5%至4%，獲利年增6%，2019年的EPS為34.88元 （以17.1億元股本計算）。

緯穎已在台南租賃新廠房，設三條SMT產線（每條1.5至2.0億元)，並將中國的主機板試產地點遷至台灣，並為美中關係緊張加劇，導致潛在晶片缺貨的可能做準備。該廠的資本支出將達6至10億元，但緯穎不會於2019年付清。

在股利政策，緯穎將降低2018年現金股息配發率，低於過去的60%至70%，以為此次擴廠作準備，並改善財務結構。不過，2019年後，股息配發率將回到獲利的60%以上。另外，緯穎在3月底掛牌上市後，負債率將從1月的69%降至60%以下。

營收毛利率
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