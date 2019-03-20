親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

又一個！革蘭氏陰性菌最後一線用藥 泰寧4月退出台灣

不滿有官員抖腳 韓國瑜市政會議上飆罵「什麼態度」

永大經營權／獨董陳世洋提6大質疑

2019-03-20 14:42聯合晚報 記者黃淑惠／台北報導

代表市場派的永大獨董陳世洋將召集股東臨時會，日立則提出假處分反制，雙方正面交鋒。...
代表市場派的永大獨董陳世洋將召集股東臨時會，日立則提出假處分反制，雙方正面交鋒。 圖／聯合報系資料照片
分享

這波永大搶經營權大戰，永大的獨董陳世洋也是國內知名的會計師，對於永大的收購案站上火線表達不同意，決定發動股臨會引起市場關注。

陳世洋表示，近日也接獲其餘外資股東的抗議，身為獨董必須要照顧所有股東的權益，決定發起股臨會。

陳世洋表示，已經有非董事外資股東向其投訴，他們認為日立收購案中，現在的董事會部分成員未盡忠實義務，損害股東權益，加上有多點因素，也認為日本日立收購永大案，不符合股東權益。

市場專家指出，就目前得知的市場訊息股權分析，泛市場派（含otis6.07%、Schindler5.34%、寶佳15%，再加上其他持股已經逼近3成；較支持公司派的日本日立11.62%、許作立4.3%、永大員工持股會3.89%。

陳世洋對永大董事會提出六大質疑
陳世洋對永大董事會提出六大質疑
分享

就這樣的股權變化來看，近期將開始出現收購委託書大戰，於市場派結盟寶佳集團後，持股逼近3成後，如果再加上收購委託書，能掌握的股權有可能會突破5成，市場派在這次股臨會力求翻盤，打算拿到5席過半的董事席次， 如果市場派拿下過半董事席次後，日本日立收購案恐生變數。

陳世洋也表示，所有的收購案都必須以全體股東最大利益為考量，如果日本日立是100%要收購永大，對於股東來說，收購價格合理才是最重要，且日本日立每股收購價格每股60元，在評估上恐怕少了許多的資產的重估，是否公允，很有討論的空間；最後，日本日立公告要開始進行公開收購，最低收購比率並非10月26日公告的38%而是降為22%，真有心要收購永大為何不加價，而是降低收購比率。

日立股東經營權
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

下周三上市 緯穎今年拚賺3股本

2019-03-20 14:29

永大經營權／日立、市場派 股臨會前先交鋒

2019-03-20 14:42

泰碩笑開 盤中漲逾半根停板

2019-03-20 14:29

泰碩去年獲利年增291% 盤中股價強拉半根漲停

2019-03-20 12:32

5G加溫 泰碩盼營運逐季走高

2019-03-20 11:46

宏達電秀新品 炒熱VR

2019-03-19 23:20

嘉聯益股利0.6元 私募喊卡

2019-03-19 23:20

宏碁電競筆電 稱霸美國

2019-03-19 23:20

瑞軒去年EPS 0.19元 不派息

2019-03-19 23:20

宏達電VR內容平台 業績增三倍

2019-03-19 23:20

長華大併購 百億現金上膛

2019-03-19 23:20

年報搶先看／飛捷5.6元 業外傳捷報

2019-03-19 23:19

年報搶先看／智易4.61元 迎接換機潮

2019-03-19 23:19

年報搶先看／益登1.09元 深耕新應用

2019-03-19 23:19

全新上月每股純益0.1元

2019-03-19 23:19

嘉彰 去年獲利跳增1.5倍

2019-03-19 23:18

勤誠EPS 5.37元 股息4元

2019-03-19 23:17

矽力 每股純益20.78元

2019-03-19 23:17

雙引擎拉動 奇鋐獲利拚彈

2019-03-19 14:37

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

投信連七買 鎖定高殖利率股

2019-03-19 23:34

獨／欣銓併全智科驚傳內線交易 檢調大約談

2019-03-20 07:03

逐筆交易 大戶當沖快來練兵

2019-03-20 00:18

歐付寶金融科技 大幅減資99.8%

2019-03-19 23:20

台積電季配息效應！今、明兩年六家股利「一年多配」

2019-03-20 11:44

去年Q4財報搶先看 獲利創新高是這21家

2019-03-19 16:58

環球晶去年每股賺31.18元 擬配息25元

2019-03-19 22:34

今日台股盤前重點掃描

2019-03-20 07:31

嘉聯益股利0.6元 私募喊卡

2019-03-19 23:20

史上首場PTT鄉民法說會 雞排珍奶發光光

2019-03-20 11:57

尚凡法說會 股利要發好發滿

2019-03-19 23:25

藥華藥出貨歐洲 營收補

2019-03-19 23:22

尚凡法說端出雞排珍奶 人氣爆棚

2019-03-19 23:25

宏達電秀新品 炒熱VR

2019-03-19 23:20

聯茂、欣興 多頭指標

2019-03-19 23:24

台泥 強攻陸環保商機

2019-03-19 23:24

瑞銀：樂觀5G電動車前景

2019-03-19 22:18

環球晶 去年賺三股本

2019-03-19 23:17

長華大併購 百億現金上膛

2019-03-19 23:20

遠東新、華新 四檔搶眼

2019-03-19 23:29

旭富 Q1 EPS衝1.9元

2019-03-19 23:22

銀行也可以買！首檔ETF連結基金准募

2019-03-19 20:47

嘉彰 去年獲利跳增1.5倍

2019-03-19 23:18

台股逐筆交易擬真平台 3月25日上線

2019-03-19 22:18

依實務考量 嘉聯益停辦私募普通股

2019-03-19 17:51

興富發配息3.5元 殖利率7%

2019-03-19 23:21

證交所將辦逐筆交易新制競賽 吸引參與

2019-03-19 23:36

宏碁電競筆電 稱霸美國

2019-03-19 23:20

中租-KY去年EPS10.37元 賺逾一個股本

2019-03-19 16:01

東聯每股擬派股息1.75元 現金殖利率達6.9%

2019-03-19 18:04

南仁湖 獲台中海生館營運權

2019-03-19 23:21

萬泰科2019年獲利 再戰新高

2019-03-19 21:29

台勝科去年每股賺9.41元 擬配息9元

2019-03-19 22:32

年報搶先看／智易4.61元 迎接換機潮

2019-03-19 23:19

矽力 每股純益20.78元

2019-03-19 23:17

新鉅科 上月每股純益0.08元

2019-03-19 23:19

長華科股息17元 殖利率6.3%

2019-03-19 23:20

瑞軒去年每股純益0.19元 董事會決議不發放股利

2019-03-19 21:27

宏達電VR內容平台 業績增三倍

2019-03-19 23:20

智邦、可成 選逾三個月

2019-03-19 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top