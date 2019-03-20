永大經營權／獨董陳世洋提6大質疑

2019-03-20 14:42 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 黃淑惠 ／台北報導



代表市場派的永大獨董陳世洋將召集股東臨時會，日立則提出假處分反制，雙方正面交鋒。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

這波永大搶經營權大戰，永大的獨董陳世洋也是國內知名的會計師，對於永大的收購案站上火線表達不同意，決定發動股臨會引起市場關注。

陳世洋表示，近日也接獲其餘外資股東的抗議，身為獨董必須要照顧所有股東的權益，決定發起股臨會。

陳世洋表示，已經有非董事外資股東向其投訴，他們認為日立收購案中，現在的董事會部分成員未盡忠實義務，損害股東權益，加上有多點因素，也認為日本日立收購永大案，不符合股東權益。

市場專家指出，就目前得知的市場訊息股權分析，泛市場派（含otis6.07%、Schindler5.34%、寶佳15%，再加上其他持股已經逼近3成；較支持公司派的日本日立11.62%、許作立4.3%、永大員工持股會3.89%。

陳世洋對永大董事會提出六大質疑 分享 facebook

就這樣的股權變化來看，近期將開始出現收購委託書大戰，於市場派結盟寶佳集團後，持股逼近3成後，如果再加上收購委託書，能掌握的股權有可能會突破5成，市場派在這次股臨會力求翻盤，打算拿到5席過半的董事席次， 如果市場派拿下過半董事席次後，日本日立收購案恐生變數。

陳世洋也表示，所有的收購案都必須以全體股東最大利益為考量，如果日本日立是100%要收購永大，對於股東來說，收購價格合理才是最重要，且日本日立每股收購價格每股60元，在評估上恐怕少了許多的資產的重估，是否公允，很有討論的空間；最後，日本日立公告要開始進行公開收購，最低收購比率並非10月26日公告的38%而是降為22%，真有心要收購永大為何不加價，而是降低收購比率。