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外資上調目標價730元 祥碩跳空開出大漲

2019-03-20 12:46經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

高速傳輸介面晶片組祥碩（5269）受惠於外資報告上調目標價730元激勵，今（20）日早盤股價跳空開出，盤中一度至602元，漲幅6.9%，在IC設計族群中，股價僅次股后信驊。

AMD從第一代Zen開始主機板晶片組均交給祥碩設計開發，先前市場傳出新一代X570晶片組將由AMD自行設計開發，恐一腳踢開多年合作夥伴祥碩，導致股價由高檔669元一路拉回。

不過，實際上，X570為高階主機板使用，將支援全新PCIe Gen4傳輸介面，量少但投入資源卻相對增加，業界預估，X570對AMD主機板總出貨量的佔比可能不到15%。

因此，對祥碩而言，取得該款晶片組不見得有利，中、低階主流B550及A520晶片組，仍以PCIe Gen 3為傳輸介面，AMD仍將該主流晶片組仍會與祥碩共同合作。

外資報告中點出AMD與英特爾市場價格競爭仍具優勢，市占率持續攀升，連帶提高對祥碩評等，認為在AMD主機板銷量增加帶動下，祥碩獲利持續保持成長，預估2018至2021年每年盈餘年均複合增長率為57%，上調目標至730元。

法人指出，祥碩仍是AMD在中、低階晶片組的獨家供應商，AMD將受惠於惠普等OEM廠於下半年將在桌上型大量採用AMD的處理器，帶動祥碩強勁成長，而Type-C加速升級也帶動祥碩另一營收成長動能。

祥碩AMD
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