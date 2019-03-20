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泰碩去年獲利年增291% 盤中股價強拉半根漲停

2019-03-20 12:32經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

散熱廠泰碩（3338）今（20）日公佈去年財報，稅後淨利1.37億元，較去年大幅成長291%，每股盈餘（EPS）達1.8元，表現優於預期，激勵今（20）日盤中股價強拉半根漲停板。

泰碩2018年營收34.6億元，年增13%；毛利率20.3%，略優於去年表現。營益率4%，年減0.3個百分點。

在業外收益2,600萬元助攻下，加上2017年因匯兌損失及認列長期投資損失等，導致業外虧損7,900萬元，一來一往下，業外大幅挹注獲利。

泰碩2018年稅後淨利達1.37億元，年增幅高達291.4%，激勵每股盈餘達1.8元，優於前一年0.51元水準；泰碩日前已公佈去年每股將配發現金股利1.2元，並將於6月6日舉行股東會。

泰碩佈局智慧型手機熱管多年，去年在三星智慧手機熱管代工及中國大陸品牌手機訂單加持下，加上Pre-5G基地台網通訂單成長，去年順利繳出營運佳績。

泰碩今年2月營收2.07億元，月減40.5%、但年增28.2%，累計今年前兩個月營收5.54億元，年增29.9%。法人預估，泰碩今年首季營收有望創下歷年同期新高，隨著產品組合改善，毛利率亦有較佳表現，可望帶動獲利同步增溫。

展望今年營運，由於全球各國5G下半年陸續啟動商轉，尤其大陸政府積極佈局下，當地本土廠商華為及中興已進入基地台建設階段，法人預估，泰碩大陸5G基地台相關業務將於今年第2季開始拉貨，為業績增添柴火，今年全年營運可望逐季走高。

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