依實務考量 嘉聯益停辦私募普通股

2019-03-19 17:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



軟板廠商嘉聯益（6153）今（19）日公告，依據客觀實務考量，擬提請董事會通過於剩餘期間內不繼續辦理私募普通股計劃。

嘉聯益是在民國107年6月12日股東常會通過，授權董事會得於股東會決議之日起一年內，依據法令及主管機關規定於適當時機，以不超過50,000仟股之額度內，分次辦理私募發行普通股，將在今年6月11日屆滿一年。