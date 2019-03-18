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威剛董事會通過 每股擬配息0.2元

2019-03-18 20:40經濟日報 記者簡永祥╱即時報導

記憶體模組大廠威剛科技（3260）今（18）日舉行董事會通過2018年財務報告，並決議每股配發0.2元現金股利。

威剛去全年合併營收為314.57億元，受DRAM及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）雙雙進入價格修正期，公司因去年提前反應庫存跌價損失影響，稅後虧損2.3億元；屬母公司業主虧損1.79億元，以加權平均股數2.18億股計算，每股虧損0.82元。

威剛表示，NAND Flash及DRAM供不應求的景氣循環分別自去年第1季及第4季開始反轉向下，跌幅相對較大，因此公司去年大舉降低記憶體庫存水位。截至去年底，公司存貨金額已下降至29.17億元，相較於2017年年底大減逾五成，為近九年來年底庫存低點。公司樂觀預期，在庫存壓力提前解除之下，今年上半年開始公司營運可望有正面發展。威剛2018年第四季單季合併營收68.23億元，季減22.05%，稅後純損4.14億元，母公司業主淨純損3.96億元。

威剛董事長陳立白指出，短期內記憶體價格仍相對偏弱，但今年下半年整體市況可望回溫好轉，且公司已做好多項新興事業的布局準備，包括電競、工控、電動車馬達與車載應用等，都具備堅強的技術研發團隊為後盾，在品牌及全球通路布局相輔相成下，預期高毛利的新事業成績將於今年下半年起陸續顯現，未來1~2年內營運比重也將逐步提升，成為帶動公司整體表現的重要角色。

威剛記憶體模組
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