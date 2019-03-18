凱美再出手加碼買同欣電 累積持股已近一成

2019-03-18 19:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



國巨集團旗下鋁質電解電容廠凱美於今（18）日公告，該公司從去年底至今，合計再砸下約3.02億元，購入陶瓷基板廠同欣電1.74％股權，因此累計持有後者股權已近一成。

凱美去年12月中是以每股108元、總價約14.64億元的價格，取得同欣電約8.05％股權，其中包括直接取得同欣電5.03％股權，以及買下同欣電董事木葉文投資全數股權，因此間接取得對同欣電的3.02％持股。如今凱美再以約每股105.4元價格，加碼同欣電1.74％股權，累計持有其股權比例已達9.79％。